Grammy in rosa | vincono le donne

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Quest'anno aihanno vinto lee lo hanno fatto, non tanto in termini di premi ottenuti, quanto per come il genere femminile è stato celebrato sul palco, calcato in apertura da una applauditissima Michelle Obama.È stata la cantante country Kacey Musgraves a portare a casa il grammofono d'oro con il maggior peso specifico: album dell'anno con Golden Hour. Un premio che per molti ha rappresentato una sorpresa, anche se in precedenza aveva ottenuto il premio al miglior album country e altri due premi di categoria.Artisti più affermati hanno vinto meno. Lady Gaga ha fatto suoi tre grammofonini: migliore duo pop, con Bradley Cooper per Shallow, che prima della diretta aveva vinto anche il premio per la migliore canzone scritta per i visual media, e best pop solo performance, con "Joanne Where Do You Think Yoùre Goin'?. Ma la cantante e ora anche ...