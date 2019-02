Unicobas: le nuove agevolazioni sul riscatto della laurea

scuolainforma

(Di domenica 10 febbraio 2019) Con il varo, lo scorso 28 gennaio, del decreto–legge n.4/2019 contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il Consiglio dei Ministri, ha introdotto – tra l’altro – una nuova disciplina agevolata deldei periodi di studio non coperti da assicurazione contributiva. Prima di esaminarne i dettagli con l’ausilio di alcuni esempi pratici, vediamo brevemente cosa già prevede la normativa di specie.di: la normativa In base al D. Lgs. n.184 del 30/4/1997 e ss. mm. ii., con ilè possibile ottenere, a titolo oneroso e su presentazione di apposita istanza all’Ente previdenziale, il computo degli anni di studio tra i contributi lavorativi ai fini pensionistici.A tal fine occorre:essere in possesso di un diploma di(o titoli equiparati); i periodi per i quali si chiede ilnon devono ...