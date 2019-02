Pokémon GO Raid | come funzionano

Pokèmon GO : Nuovi bilanciamenti per raid e sfide allenatore : Niantic Labs annuncia l’arrivo di importanti modifiche sia per i raid che per le sfide allenatore in Pokèmon GO, mirate a migliorare il gioco tramite il bilanciamento di alcuni Pokèmon durante le lotte. Pokèmon GO: Le modifiche in arrivo Niantic giustifica il bilanciamento affermando: Prima di tutto apporteremo delle modifiche ai raid, i Pokèmon avranno punti salute maggiori, compensando ...