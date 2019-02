Mahmood vince Sanremo 2019

romadailynews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Boom di fischi a. Al secondo e terzo posto Ultimo e Il Volo. Bellissimo duetto di Eros Ramazzotti e Baglioni in “Adesso tu”. Le pagelle –È un Claudio Baglioni tutto bianco (dal papillon in giù) quello che apre la serata finale del 69° Festival di. Insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio ha condotto le cinque serate dello show, tra ospiti a volte poco super, sketch non sempre divertenti e ventiquattro cantanti in gara che ci vuole una serata solo per elencare titoli, autori e cantanti.Spazio a Eros Ramazzotti per il momento più alto della finale. Canta il suo ultimo singolo “Vita ce n’è”, poi duetta con Baglioni sulle note di “Adesso tu” e con Luis Fonsi in “Per le strade una canzone”. Passano gli anni ed è sempre un interprete con la “i” maiuscola. Tocca quindi a Elisa con un paio di esibizioni, delle quali la seconda insieme al direttore artistico ...