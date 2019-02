Le difficoltà di Insigne e Mertens nel gioco d’attacco di Ancelotti

ilnapolista

(Di domenica 10 febbraio 2019) Media di 1,7 gol a partita Il Napoli ha il mal d’attacco? Proviamo a rispondere a questa domanda. Il Napoli fin qui ha segnato 51 gol in 30 partite, a una media di 1,7 gol a partita. Media che cresce se ci riferiamo al campionato: 42 gol in 22 partita, siamo quasi alla media di due gol a partita. E diminuisce in Champions dove appena 7 gol in 6 partite. E la media è facilmente calcolabile. Se il Napoli dovesse superare almeno due turni di Europa League, quindi raggiungere i quarti, è molto probabile che tocchi quota novanta reti in stagione. Traguardo significativo ma il dato più basso degli ultimi cinque anni.Con l’avvento di Benitez, il Napoli ha segnato per quattro stagioni consecutive più di cento gol a stagione. Soltanto l’anno scorso si è fermato a 97. Il Napoli diè in media con l’ultimo Napoli di Mazzarri che si fermò a 88 reti.Al di là ...