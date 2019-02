Mondiali | discesa | nebbia e polemiche Paris | ' Ingiusto gareggiare così'

VIDEO Discesa Mondiali sci alpino Are 2019 : riviviamo la volata verso l’oro di Kjetil Jansrud! : Si chiude con una strepitosa doppietta norvegese la Discesa libera dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Kjetil Jansrud sfrutta il pettorale di partenza basso e aspetta che gli avversari se la debbano vedere con una fitta nevicata. Il campione norvegese beffa per appena due centesimi il suo illustre connazionale Aksel Lund Svindal, che chiude la carriera proprio oggi con una medaglia d’argento che va a sottolineare una carriera ...

Mondiali Sci - Jansrud trionfa in discesa libera. Paris sesto. Svindal chiude la carriera con l'argento : Al traguardo è un tripudio, il pubblico s'inchina davanti ad un imperatore di questo sport . È il momento di Dominik Paris , ma l'azzurro sbaglia la diagonale a metà tracciato e paga con 74 centesimi ...

Discesa libera - Jansrud oro ai Mondiali di sci. Paris delude : Il connazionale, cinque volte campione del mondo, chiude la sua carriera con una splendida e meritata medaglia sotto gli occhi estasiati del pubblico che gli ha tributato un caloroso applauso. Terzo ...

Mondiali Sci 2019 - Jansrud conquista l'oro in discesa : Paris solo 6° ad Are : Dominik Paris, neo campione del mondo in superG, finisce fuori dal podio in discesa ad Are, dopo una gara disputata in condizioni proibitive: non deve aspettare per saperlo, perché quando arriva al ...

Mondiali : la discesa parla norvergese. Vince Jansrud - Paris è solo 6° : Grande doppietta norvegese nella discesa mondiale di Are che ha visto la partenza subire due rinvii a causa di neve e nebbia nella parte alta del tracciato. Ha vinto Kjetil Jansrud, davanti al ...

Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la discesa libera ai Mondiali di sci in Svezia : Lo sciatore norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la prova di discesa libera ai Mondiali di Åre. Jansrud ha concluso la discesa davanti al connazionale Aksel Lund Svindal, medaglia d’argento all’ultima gara della carriera, e all’austriaco Vincent Kriechmayr, medaglia di bronzo. Il migliore fra gli italiani è

Mondiali Sci 2019 – Jansrud conquista l’oro in discesa : Paris solo 6° ad Are : Jansrud vince l’oro in discesa ai Mondiali di Are: Paris fuori dal podio, Innerhofer davanti a Marsaglia e Casse Torna in pista l’Italjet ai Mondiali di Are. La discesa maschile con quattro azzurri al via era in programma alle 12.30, poi è slittata alle 13.30 causa nebbia. Reduce dal trionfo in superG che l’ha visto laurearsi per la prima volta campione del mondo, Dominik Paris sarà il primo dei nostri al cancelletto ...

Mondiali Sci 2019 Are – Sofia Goggia analizza la discesa di domenica : “mi guiderà l’istinto - serve fare bene dall’inizio alla fine” : Sofia Goggia si mostra carica in vista della discesa di domenica ai Mondiali di Are: la sciatrice azzurra vuole disputare una gara di alto livello Sofia Goggia ci prova ancora. È la campionessa olimpica in carica di discesa, è reduce dall’argento mondiale in superG e nella rassegna iridata, dove martedì ha conquistato la sua seconda medaglia in carriera, le manca un solo metallo, l’oro. domenica 10 febbraio alle ore 12.30 ...

Discesa libera maschile ai Mondiali di sci 2019 : vince Jansrud davanti a Svindal - solo sesto Paris : Partita la Discesa libera maschile del Mondiale di Aare in Svezia. Miglior tempo finora del norvegese Jansrud davanti al connazionale Svindal all'ultima gara della carriera. Terzo tempo per l'...

Mondiali di Are - discesa : delusione Italia - Paris e Innerhofer fuori dal podio : 14.05 - Matteo Marsaglia chiude col tempo di 1'21'15, alle spalle di Paris e Innehofer. 14.00 - classifica parziale - Questa la classifica momentanea: al comando c'è Jansrud, alle sue spalle Svindal e ...

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : niente podio per Paris - Norvegia vicina alla doppietta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte alle 13.30! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

Discesa libera maschile ai Mondiali di sci 2019 : Paris a caccia dell'oro : Il via alle 13.30. Ma dallo start del SuperG. Il Mondiale di Aare in Svezia deve fare i conti ancora una volta i conti con il maltempo. Che non impedirà la disputa della Discesa libera maschile, ma ...