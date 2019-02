Lo Stato deve pagare l' Imu Ma a rimetterci è il cittadino

Nino Tricarico interviStato in occasione di ArteFiera : ‘L’arte deve dare gioia’ : Tra gli ospiti alla rassegna internazionale de Arte Fiera 2019, tenutasi a Bologna il 3 febbraio la redazione di Blastingnews ha incontrato Nino Tricarico, artista, pittore e scultore di notevole importanza. Lo confermano le numerose mostre degli ultimi anni: a Matera, dal titolo “Infinito bianco” presso il Museo d’Arte Contemporanea di Palazzo Lanfranchi nel 2009; a Napoli “Sulla soglia dell’astrazione.Opere scelte”, organizzata dal Comune di ...

Deve scontare quasi due anni per spaccio - trovato e arreStato : Tnt, la procura ricorre in Appello contro la decisione del giudice 3 Rapina al furgone con gli incassi, chiesti 7 anni e mezzo 4 Deve scontare quasi due anni per spaccio, trovato e arrestato I ...

«Bomba» della Cassazione : lo Stato deve pagare l’Imu : La Cassazione ha condannato l’agenzia del Demanio al termine di una infinita battaglia di carte bollate con un Comune precisando che il Demanio - titolare di immobili per 62 miliardi di euro a valore di libro - è un ente pubblico economico che non rientra fra i soggetti esenti. Le conseguenze sono esplosive per i conti pubblici. Pessime per quelli dello Stato...

Palermo - deve scontare otto anni per una rapina : arreStato : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato e arrestato Domenico Frangiamore, palermitano di 31 anni,in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla ...

Uccise la moglie a coltellate nel Bresciano - latitante arreStato in Tunisia : deve scontare 30 anni : Daniela Bani aveva 30 anni all'epoca del delitto. La coppia aveva due figli. Salvini: "Grazie alla polizia di Tunisi"

Scuole paritarie - l'emergenza educativa che lo Stato deve risolvere : Conseguenza: un enorme impoverimento culturale - anche, oggettivamente e senza timore di smentita, in chi ci governa… - così come i fatti di cronaca e non solo ci documentano puntualmente. L'...

Roberto Vecchioni a sorpresa su Berlusconi : ‘Deve essere Stato un grande scop***re’ : Ospite della trasmissione radiofonica 'Un Giorno da Pecora', in onda su Rai Radio 1, il cantautore Roberto Vecchioni, con ideali politici da sempre fortemente di sinistra, ha affrontato, tra i vari argomenti, anche quello della politica, soffermandosi sui protagonisti della scena politica odierna, tra cui Carlo Calenda, Matteo Renzi, ma anche Silvio Berlusconi. Proprio a proposito di quest'ultimo (da sempre un tabù negli ambienti della ...

Bomba in pizzeria - lo Stato deve dare una risposta : Il 2018 si era chiuso facendo registrare il più basso numero di delitti di camorra a Napoli e provincia da decine e decine di anni a questa parte, appena 6 in tutto l'anno solare. Con la diminuzione ...

Cesare Battisti - Caselli : “Non è un trofeo da esibire. E’ un condannato e deve pagare nel rispetto delle regole dello Stato” : “Un arresto importante quello di Cesare Battisti, troppo esibito dai nostri governanti, che hanno il merito di aver ben collaborato con la Bolivia – così Giancarlo Caselli, ex procuratore di Torino -. Però non è un trofeo da esibire, è un condannato che deve pagare la sua pena nel rispetto delle regole dello stato democratico”. Il magistrato è a Torino per presentare la ricerca di Libera sulle mafie: “Parliamo di una ...

Battisti arreStato - Salvini : "Non deve uscire vivo dalla galera" : Matteo Salvini , dopo l'arresto di Cesare Battisti in Bolivia, ha incontrato nel corso di un intervento alla scuola politica della Lega a Milano, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso proprio dai Pca nel 1979. Il ministro degli Interni ha affermato: 'Battisti è un assassino, non un ideologo ...

Calabria - processo troppo lento : lo Stato deve risarcire il boss della 'ndrangheta : Il boss della 'ndrangheta ha ragione: deve essere risarcito. 5mila e 500 euro è la cifra che spetta a Luigi Mancuso, 64 anni, considerato il capo del clan di Limbadi, comune della provincia di Vibo Valentia in Calabria. La deve sborsare il ministero di Giustizia per la lungaggine del processo a suo carico durato ben 14 anni. Lo ha stabilito la corte d'Appello di Salerno. Ricorso del boss di 'ndragheta, la giustizia 'lumaca' deve risarcirlo La ...

Deve scontare tre anni per cinque rapine commesse in sei mesi : arreStato un 45enne : La polizia ha arrestato un 45enne di origili pugliesi ma residente nel Forlivese da tempo, A. S. le iniziali, perché ritenuto responsabile di cinque rapine aggravate a supermercati o uffici postali in ...

IL CASO/ Perché lo Stato deve mantenere i giornaloni "liberi"? : "Bisogna trovare risorse suppletive sul mercato" ha risposto ieri Conte a chi lamentava il taglio dei fondi all'editoria. Finalmente.

Allerta alimenti contaminati : ritirato salame IGP dagli scaffali - chi lo ha acquiStato non deve consumarlo (LOTTO E MARCHIO) : E’ di qualche giorno fa l’avviso del Ministero della salute del richiamo di un lotto di salame felino Igp marchio Sant’Antonio e Terre della Bassa, prodotto da “Le Fattorie di Parma srl” nello stabilimento di via Priorato 96, a Sanguinaro di Fontanellato, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT1985/L). Il richiamo è motivato dalla non conformità per parametri di sicurezza alimentare di tipo microbiologico. Il ...