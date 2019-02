Google celebra Molière con un doodle molto particolare

Google celebra con un bellissimo doodle animato il chimico tedesco Friedlieb Ferdinand Runge : ha scoperto la caffeina : Google ha deciso di celebrare con un bellissimo doodle animato il 225° anniversario della nascita di Friedlieb Ferdinand Runge, chimico tedesco famoso in tutto il mondo per aver scoperto la caffeina. Nato ad Amburgo nel 1794, nel 1819 identificò la caffeina analizzando i chicchi di caffè spinto dall’amico Goethe. E’ noto anche per le sue ricerche sul catrame di legna e di carbone fossile, dal quale isolò diversi composti come ...

Google celebra tutte le feste di dicembre - non solo il Natale : Roma, 23 dic., askanews, - Non solo Natale, nel mese di dicembre ci sono molte altre feste nel mondo. A ricordarcelo è Google con uno specifico doodle. Ecumenico, globale e locale, per niente sovranista, per non scontentare nessuno. Ricordando quindi che quest'anno l'importante festività ...

Solstizio d’inverno 2018 : Google lo celebra con un simpatico doodle e alcune curiosità : Anche quest’anno Google celebra la ricorrenza del Solstizio d’inverno per l’emisfero settentrionale e lo fa con un simpatico doodle animato, dove un piccolo personaggio gioca con i fiocchi di neve sul ghiaccio. È proprio oggi, infatti, il primo giorno d’inverno, nonché la notte più lunga del 2018: siamo nel momento dell’anno in cui il Polo Nord raggiunge, in relazione al suo asse, il punto di massima distanza dal ...

Paul Klee/ Chi è l'artista celebrato da Google? L'arte non è semplice rappresentazione della realtà : Paul Klee è omaggiato a 139 anni dalla nascita con il doodle di Google. Una stella di prima grandezza della pittura del '900: epurato dai nazisti, chi è