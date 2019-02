Quando Ultimo era ancora Niccolò Moriconi e difendeva Fabrizio Corona in una canzone

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Prima di vincere Sanremo Giovani e di concorrere come Big nell’edizione 2019 del Festival,era semplicementee veniva presentato in un articolo di Panorama del 2015 come “un giovane cantautore romano, classe 1996, nato e cresciuto nella periferia della capitale”. Il look era molto diverso da quello a cui siamo abituati adesso: capelli lunghi e occhiali da sole fumè. La sua musica invece era una musica di denuncia, e nellaUn uomo migliore cantata in duetto con Giancarlo Giannini, criticava alcuni aspetti della giustizia italiana, e tra gli esempi portati c’era“Sonoe vi scrivo da dentro, da una gabbia di vuoto e cemento, vorrei tanto parlare a mio figlio, raccontargli la vita che ho fatto, che ho sbagliato ma questo lo so, qui nessuno è nato perfetto, di fronte a Dio mi pentirò. Sonoil ...