I due accusati del tentato omicidio di Manuel restano in carcere | c' è stata premeditazione

Manuel Bortuzzo - fermati due giovani accusati di tentato omicidio : Manuel Bortuzzo, fermati due giovani accusati di tentato omicidio Hanno confessato di aver colpito il giovane nuotatore per errore i due sospettati che si sono presentati spontaneamente in questura. Il difensore: "Sono a pezzi. Hanno vagato senza meta per tre giorni" Parole chiave: ...

Buttafuori investiti al Qube di Roma : si arrendono i due fratelli ricercati e accusati di tentato omicidio aggravato dall'odio razziale : Si sono costituiti due fratelli, italiani di 30 e 27 anni, considerati i responsabili del tentato omicidio dei due Buttafuori senegalesi, investiti nei giorni scorsi davanti alla discoteca Qube in via ...

Bruciarono vivo un clochard 'per noia' - i due minorenni accusati non andranno in prigione : La terribile storia di cronaca nera risale al 13 dicembre del 2017 a Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. Ahmed Fdil , clochard marocchino che viveva in Italia da 35 anni, dormiva nella sua ...

Cuneo : in due a processo accusati di aver picchiato e minacciato un ventenne : Gli aveva fatto notare che teneva la musica del cellulare amplificata da un altoparlante bluethoot troppo alta e disturbava gli anziani avventori. A.L.C., 23 anni, lo aveva prima atterrato con uno ...

Tifoso ucciso : libero il capo ultras - attesa la decisione del gip sugli altri due accusati : Marco Piovella, indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell'assalto ai supporter napoletani, si è presentato sabato spontaneamente in Questura