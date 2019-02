: Ultim'ora #Canada: ergastolo autore strage moschea - Cyber_Feed : Ultim'ora #Canada: ergastolo autore strage moschea - NotizieIN : Canada: ergastolo autore strage moschea - TelevideoRai101 : Canada: ergastolo autore strage moschea -

Condannato all', senza libertà su cauzione per almeno 40 anni, l'dell'assalto a unanella città di Quebec, nel gennaio 2017,uccidendo 6 persone e ne ferendone altre 6. Alexandre Bissonnette, che ha 29 anni, potrà fare domanda di libertà condizionale quando avrà 67 anni e gli mancheranno due soli anni da scontare. Il giudice, che ha impiegato oltre 4 ore per leggere la sentenza, ha detto che l'accusato aveva un odio viscerale verso i musulmani.(Di sabato 9 febbraio 2019)