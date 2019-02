Trono Classico | Andrea Dal Corso criticato da Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne - Trono Classico : chi sceglie LORENZO tra CLAUDIA e GIULIA? : In una delle scorse registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO Riccardi ha annunciato di essere pronto per compiere la sua scelta finale (la stessa andrà in onda, presumibilmente, su Canale 5 in prima serata venerdì 22 febbraio 2019). Facciamo dunque il punto della situazione per capire chi potrebbe scegliere il tronista tra CLAUDIA Dionigi e Giulia Cavaglià, le due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Il percorso con Giulia ...

Trono Classico anticipazioni : il gesto di Antonio per Teresa Langella : Antonio Moriconi del Trono Classico di Uomini e Donne fa una serenata a Teresa Teresa Langella, in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, sembra abbia passato lo scorso weekend, sotto l’occhio attento delle telecamere del Trono Classico di Uomini e Donne, con i due corteggiatori. E in questa circostanza Antonio Moriconi avrebbe fatto un romantico gesto per Teresa Langella che ha emozionato molto i fan del ...

Uomini e Donne - Trono Classico : LUIGI cerca di baciare VALENTINA ma lei… : Tante sorprese nel trono di LUIGI Mastroianni grazie all’ultima registrazione di Uomini e Donne: il tronista siciliano si è avvicinato parecchio all’ultima arrivata VALENTINA, ma non ha disegnato nemmeno le attenzioni di Irene Capuano. Le cose con Giorgia Iarrera, invece, non vanno tanto bene. Procediamo quindi con calma per capire che cosa stia effettivamente succedendo… Dando uno sguardo alle anticipazioni apparse sul web si ...

Anticipazioni Trono Classico : Sonia è la scelta di Ivan? Il gesto di lui : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne a Sassari: incontrerà Sonia Pattarino? Ivan Gonzalez, nell’ultima puntata registrata del dating, ha avuto un durissimo scontro con Natalia, la quale ha deciso di corteggiare il tronista Andrea. Quest’ultima avrà fatto la scelta giusta? Chissà, intanto un paio di ore fa alcune lettrici del blog IlVicolodelleNews.it hanno sorpreso il tronista iberico a Sassari insieme alla troupe del Trono Classico, ...

Trono Classico - Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi : “Mangia di più” : Uomini e Donne Trono Classico, Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi: il messaggio prima della scelta di Lorenzo Riccardi Manca veramente poco alla scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista, al momento indeciso tra due sue corteggiatrici, è vicino alla fine del suo percorso. Mentre lui cerca di capire chi, tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, […] L'articolo Trono Classico, Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi: ...

Uomini e Donne - Trono Classico : NATALIA esce con ANDREA ZELLETTA e “scarica” IVAN : Grande colpo di scena nelle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: NATALIA Paragoni ha infatti deciso di uscire con ANDREA ZELLETTA e ha sostenuto di avere perso tutto l’interesse che provava per IVAN Gonzalez. Cerchiamo di capire cos’è successo… Le anticipazioni segnalano che NATALIA, stanca di essere “parcheggiata” in continuazione da IVAN, ha accettato l’invito in esterna di ANDREA che, a sua ...

Trono Classico - Claudio D’Angelo : “Sono ancora innamorato di Ginevra” : Uomini e Donne Trono Classico, l’ex tronista Claudio D’angelo confessa: “Sono ancora innamorato di Ginevra, ma se lei scappa non posso fare nulla” Dopo due anni di convivenza è finita tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. La storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, proprio subito dopo le feste di Natale, è […] L'articolo Trono Classico, Claudio D’Angelo: “Sono ancora innamorato di ...

Trono Classico - Uomini e Donne : Ivan si fa sorprendere da Alice : Alice di Uomini e Donne sorprende Ivan Gonzalez con un’esterna inedita Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, dove Ivan Gonzalez è stato accusato di fare il doppio gioco con le corteggiatrici Sonia e Natalia, è stato reso pubblico il video di un’esterna inedita tra il tronista e la nuova corteggiatrice Alice. Nell’esterna si vede la frizzante e esuberante ragazza regalare a un sorpreso Ivan uno spettacolino privato che sicuramente ha colto ...

Trono Classico - Teresa sconvolta da Andrea. Tina sbotta : “Ridicola” : Tina Cipollari attacca Teresa Langella: è scontro al Trono Classico Quest’ultima puntata del Trono Classico è stata complicata per Teresa Langella. Cosa è successo? La tronista, in esterna, ha dato un bacio appassionato ad Andrea Dal Corso, facendo andare su tutte le furie Antonio, il quale ha abbandonato lo studio. Successivamente la De De Filippi ha chiesto un’opinione ad Andrea proprio sull’esterna e sul bacio. In questa ...

Anticipazioni U&D Trono Classico : Luigi Mastroianni sarebbe pazzo di Valentina Galli : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana. In ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : ANGELA NASTI nuova tronista : A partire da venerdì 15 febbraio, Canale 5 trasmetterà in prima serata le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, i tronisti attualmente in carica di Uomini e Donne. Proprio per questo, visto che il dating show condotto da Maria De Filippi terminerà a maggio, la redazione sta iniziando ad introdurre altri single in cerca del grande amore e, dopo la presentazione di Andrea Zelletta, nella registrazione di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Nasti la Nuova tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: viene presentata la Nuova tronista, Angela Nasti! Scintille tra Ivan Gonzalez ed Andrea Zelletta! Una pretendente di Luigi ha un segreto! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Natalia fa le scarpe ad Ivan Gonzalez! La bella pretendente accetta di uscire con Andrea Zelletta! Tra i due tronisti si accende un forte dibattito! A Uomini e Donne Classico viene presentata la Nuova tronista, Angela ...

Trono Classico - Emanuele Mauti vs Lorenzo : Claudia e Giulia? “Due stupide” : Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Emanuele Mauti commenta il Trono di Lorenzo Riccardi: Claudia e Giulia? “Due stupide” A commentare l’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è intervenuto oggi Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest’ultimo, avendo vissuto in prima persona certe emozioni, sa bene cosa vuol dire provare a […] L'articolo Trono Classico, Emanuele Mauti vs Lorenzo: ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 31/01 : Annuncio di Maria in apertura di puntata: Andrea non ha voluto arrivare fino alle puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte, ma ha deciso di scegliere subito ritenendo inutile ulteriori attese, avendo evidentemente le idee ben chiare al riguardo. Il tronista ripercorre con la conduttrice la sua prima esperienza nel programma, contraddistinta da un’altra scelta molto particolare, avvenuta al di fuori dagli studi dopo la fine della sua ...