Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

La Roma va in Porto con il capitano : a Verona c'è Nzonzi : Ricominciano gli impegni ravvicinati, ricomincia - per quanto possibile - un po' di rotazione. La trasferta di Verona, venerdì, rimbalza addosso all'andata di Champions contro il Porto, martedì,: Di ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Porto - infortunio per Marega : salta la doppia sfida con la Roma : Sette gol e sei assist in 18 partite di campionato, sei presenze e cinque gol in Champions League: Moussa Marega , tra i punti di forza del Porto , non prenderà parte al doppio impegno europeo contro ...

Eurorivali - brutte notizie per il Porto in vista della Roma : La Roma è in ripresa dopo la sconfitta nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, la squadra di Di Francesco ha giocato una partita ottima contro il Milan ed avrebbe meritato anche il successo. Nel frattempo il pensiero della squadra è rivolto anche alla Champions League, la Roma ha intenzione di farsi trovare pronta per il doppio scontro contro il Porto. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il club Portoghese che perde per due ...

Roma - venduti oltre 40mila biglietti per la sfida col Porto : Si avvicina la sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto per la Roma. La gara d’andata si giocherà infatti martedì 12 febbraio all’Olimpico, con una prevendita di tagliandi che va verso quota 50mila. Al momento attuale sono infatti oltre 40mila i biglietti già venduti per la gara d’andata contro i Portoghesi. […] L'articolo Roma, venduti oltre 40mila biglietti per la sfida col Porto è stato ...

Roma-Porto - Champions League 2019 : ottavi di finale - programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederla in tv : Manca una settimana esatta al fischio d’inizio della prima sfida tra Roma e Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco affronterà la squadra portoghese all’Olimpico martedì 12 febbraio, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 6 marzo a Porto. Sorteggio piuttosto fortunato per Daniele De Rossi e compagni, che hanno chiuso in seconda posizione alle ...

La Champions - Zaniolo - Totti : tutte le chiavi del rapporto tra Roma e tifosi : La pace passa dalla Champions. Dopo la contestazione di ieri sera, che all'Olimpico con la Roma non si vedeva dagli Anni 90, la tifoseria giallorossa si è svegliata più serena, dopo il pareggio con il ...

