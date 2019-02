Orecchiette con broccoli e salmone

cosacucino.myblog

(Di giovedì 7 febbraio 2019)conDosi per 4 personeTempo di preparazione:20 minuti Tempo di cottura: 20 minuticonINGREDIENTI 400 gr; 250 gr di; 100 graffumicato; 250 ml di panna; cipolla; olio; sale.PROCEDIMENTO Lessate iin abbondante acqua calda e conservare l’ acqua di cottura. In una larga padella rosolate la cipolla in un po’ d’olio con iltagliato a pezzi piccoli. Aggiungete icon un mestolo di acqua di cottura conservata e lasciate cuocere per 7 minuti circa schiacciando i. Aggiungete la panna e mescolate bene. A parte cuocete la pasta nell’ acqua di cottura, quando cotta, scolatela e versatela nella padella, aggiungete il parmigiano e servite caldo.