L’attore icona di Schindler’s list triturato per una frase | è razzista

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "La mia amica mi ha detto di essere stata stuprata da un uomo di colore. Allora mi sono messo a girare le strade, su e giù, con una mazza, pregando di essere avvicinato da qualche nero attaccabrighe, così che potessi ammazzarlo". La confessione dell'attore nordirlandese Liam Neeson a una giornaa fa rabbrividire. Ma non chiamatelo razzismo. Perché l'attoredi film sull'orrore nazista come Schindler'ssa a quali conseguenze può portare l'odio razziale. Lui, che da ragazzo nordirlandese, ha conosciuto la violenza e la voglia di vendetta sa "che porta solo altra violenza e altre vendette", come ha detto nell'intervista finita su tutti i social. Eppure a Liam Neeson l'etichetta diresterà appiccicata a lungo, come dimostra la decisione di annullare il red carpet che a New York doveva precedere la première del suo nuovo film Un uomo tranquillo, perché gli organizzatori ...