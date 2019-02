Diciotti | la strategia difensiva di Salvini | Fu tutto il governo a decidere

ilgiornale

: RT @DMargaritella: Non e’ comprensibile lo stop allo sbarco di 47 persone tra cui minori, non c’è emergenza che giustifichi posizioni di qu… - Barbaga3Gaetano : RT @DMargaritella: Non e’ comprensibile lo stop allo sbarco di 47 persone tra cui minori, non c’è emergenza che giustifichi posizioni di qu… - sadape54 : RT @VladiMurtas: Se lo dice il Fatto quotidiano..... chi siamo noi per contraddirli? Diciotti, così la diabolica strategia di Salvini ha s… - VladiMurtas : Se lo dice il Fatto quotidiano..... chi siamo noi per contraddirli? Diciotti, così la diabolica strategia di Salvi… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Roma - Il ministro dell'Interno, Matteo, ha iniziato a scrivere l'altro ieri la memoriache porterà alla Giunta per le immunità del Senato, che dovrà pronunciarsi entro il 23 febbraio, ovvero entro un mese da quando ha ricevuto le carte, per stabilire se il vicepremier dovrà essere giudicato o meno per il caso. Ha deciso di scegliere questa strada anziché presentarsi di persona, perché "verba volant, scripta manent". Sarà tutta farina del suo sacco, visto che per redigere il documentonon si avvarrà di avvocati, anche perché in questa fase, non trattandosi di un processo, ma di una decisione che la Giunta per le immunità dovrà prendere, non è richiesto e non è necessario.Dal Viminale non trapelano informazioni, anche perché, "la questione è molto delicata", dice qualcuno. Ciò che è certo è che il leader della Lega punterà su una lineaben ...