Di Maio : "Se la Lega torna con Berlusconi perderà consensi" : "Non mi meraviglia. Sono alleati nelle Regioni e nei Comuni, sono alleati storici. Penso soltanto che la Lega ha acquistato molti più consensi in questi mesi, perché semplicemente si è staccata da Berlusconi. Quando vorrà tornare da lui scenderanno di nuovo i consensi". Lo ha detto ai microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a proposito dei rapporti tra ...

Saviano : Di Maio chieda 49 milioni alla Lega : "Gli italiani aspettano ancora il Restitution Day della Lega, il giorno in cui verranno restituiti i 49 milioni di euro sottratti ilLegalmente e spariti nel nulla. Ben 49 milioni, che equivalgono a 24,5 passerelle elettorali del M5S. Ci pensi Di Maio, magari metta una buona parola, per non essere ricordato come lo scendiletto di Salvini". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, nel giorno in cui Luigi Di Maio ha annunciato la restituzione di due ...

Reddito cittadinanza - Cremaschi : “Il soggetto è di Di Maio ma la sceneggiatura è di Salvini. Si vede la mano della Lega” : “Reddito di cittadinanza? L’idea di fondo mi convince. Noi di Potere al Popolo siamo dalla parte del Reddito di cittadinanza, non certo dalla parte del Pd e di Confindustria, secondo cui si buttano i soldi. Critichiamo, però, come viene fatta questa misura e non il principio che si debbano dare soldi ai poveri e ai disoccupati”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio ...

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «La Lega dica se vuole rompere» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Di Maio attacca Carige : gestione scellerata collegata alla politica : "La verità è sotto gli occhi di tutti, è il segreto di Pulcinella". Così Luigi Di Maio intervenendo in Aula per rispondere alle interpellanze di Banca Carige. "Stamattina qui in Aula voglio ...