Calendario F1 2019 | date | programma | orari e tv dei 21 GP del Mondiale e dei test

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del ...

Calendario Test F1 2019 : date - programma - orari e tv : Non si è ancora concluso il 2018 che è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Mondiale di Formula Uno è più vicino di quello che si pensi e, infatti, le scuderie tra poco meno di due mesi saranno già impegnate nei consueti Test pre-stagionali. Come tradizione il via ufficiale lo vedremo con gli otto giorni di Barcellona. Tra il 18-21 febbraio e 26 febbraio-primo marzo, vedremo finalmente all’opera le nuove monoposto in versione ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rally - Mondiale 2019 : il Calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Italian Pro Tour Banca Generali Private – Ufficializzato il Calendario delle gare del 2019 : Italian Pro Tour Banca Generali Private: il circuito di tornei si aprirà con la novità dell’edizione femminile del Campionato Nazionale Open. Nove appuntamenti con il grande golf lungo il cammino verso la Ryder Cup L’Italian Pro Tour Banca Generali Private alza il sipario sul calendario 2019. Nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, saranno nove i tornei in programma nella 13ª edizione del circuito di gare nazionali e internazionali ...

GIORNO DEL RICORDO 2019 - Tutte le iniziative in Calendario tra domenica 10 febbraio e mercoledì 6 marzo a cura dell'Associazione nazionale ... : Presentato il programma delle celebrazioni ferraresi per il 'GIORNO del RICORDO 2019' 05-02-2019 / GIORNO per GIORNO Tra domenica 10 febbraio e mercoledì 6 marzo saranno anche quest'anno diversi, in ...

Calendario EYOF Invernali 2019 : date - programma - orari e tv : Gli EYOF Invernali 2019 si disputeranno a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 9 al 16 febbraio. Il Festival Olimpico della Gioventù Europea è riservato a tutti i giovani del Vecchio Continente che si cimenteranno in varie discipline tra neve e ghiaccio contendendosi i titoli in palio: si preannuncia grande spettacolo con le promesse pronte a brillare e a lanciarsi verso un futuro radioso. Di seguito tutte le date dell’evento, il programma, le ...

Test MotoGP Sepang 2019 : orari - programma e Calendario. Come vederli in tv e streaming : Domani si comincia! Il Mondiale di MotoGP prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto importanti in Asia, i ...

