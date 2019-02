ANAC | Cantone pronto a lasciare la Presidenza

ANAC - Cantone non si dimette : nessuna rottura con il governo : Raffaele Cantone ha annunciato che non darà le dimissioni dalla presidenza dell'Anticorruzione. Previsto un colloquio con la...

Cantone : 'Non mi dimetto da Presidente dell'ANAC' : "Non mi dimetto da Presidente dell'Anac e tengo a precisare di aver presentato domanda al CSM per incarichi direttivi presso le Procure della Repubblica di Perugia, Torre Annunziata e Frosinone la ...

Raffaele Cantone ha smentito di volersi dimettersi dall’ANAC : Lo avevano scritto i giornali di oggi: ma conferma di voler tornare a fare il magistrato, "dopo una lunga valutazione di carattere squisitamente personale"

ANAC - il presidente Raffaele Cantone verso le dimissioni - Sky TG24 - : Dopo quasi 5 anni la decisione del presidente dell'ANAC, che tornerà in magistratura. Ha presentato tre domande per la guida di tre procure: Torre Annunziata, Perugia e Frosinone

Raffaele Cantone lascia ANAC : “Mi sentivo sopportato. Sembra che il problema di questo Paese sia l’anticorruzione” : “Sembra che il problema del Paese sia diventato l’anticorruzione“. Parla con il tono di chi ha preso la decisione e non torna indietro, Raffaele Cantone. Quella di lasciare la presidenza dell’Anac per tornare a vestire la toga. La scadenza naturale del mandato alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione è l’aprile 2020, ma il magistrato anticamorra non aspetterà. I rapporti con il governo sono stati ...

Perché Cantone è pronto a lasciare l'ANAC : Roma, 6 feb., askanews, - Raffaele Cantone sarebbe pronto a lasciare la guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Come scrivono alcuni quotidiani, Cantone ha presentato al Consiglio superiore ...

Cantone pronto a lasciare ANAC Si candida per tre procure : Lascerà probabilmente l'incarico di presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prima della sua naturale conclusione, prevista nel 2020: Raffaele Cantone ha infatti presentato domanda al consiglio superiore della magistratura per concorrere al posto di capo in tre procur Segui su affaritaliani.it

Cantone pronto a lasciare l'ANAC : il giudice si candida in tre Procure : A marzo saranno cinque anni che guida l'Autorità Anticorruzione, proposto da Matteo Renzi e nominato all'unanimità dal Parlamento. Un incarico che ha come scadenza naturale...

Cantone pronto a lasciare l'ANAC : il giudice si candida in tre Procure : A marzo saranno cinque anni che guida l'Autorità Anticorruzione, proposto da Matteo Renzi e nominato all'unanimità dal Parlamento. Un incarico che ha come scadenza naturale aprile del 2020. Ma ...