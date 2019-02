Adrian sospeso per almeno due settimane. «Malanno di stagione» per Celentano!

Adrian sospeso per due settimane : malanno di stagione per il 'molleggiato' : Continua la tormentata programmazione di Adrian. La serie animata ideata e scirtta da Adriano Celentano era attesa come uno dei grandi eventi di questa stagione televisiva ma, in realtà, fin dal suo debutto ha deluso le aspettative. Infatti, se nella prima puntata (pur senza esaltare) la serie era riuscita a far segnare degli ascolti discreti, negli appuntamenti successivi, invece, è andata incontro ad un vero e proprio tracollo. A questo si è ...

