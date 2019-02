Resident Evil 2 guida la classifica software italiana

Giocare a Resident Evil 2 Remake con la classica telecamera fissa? E' in via di sviluppo una mod dedicata : Resident Evil 2 Remake è stato senza dubbio un successo, il Remake dello storico Resident Evil 2 ha fatto centro ed ha conquistato pubblico e critica. Tuttavia alcuni fan storici della saga hanno storto il naso riguardo la visuale della telecamera, presente in questo Remake alle spalle del protagonista. Se anche voi preferireste Giocare il titolo con le vecchie inquadrature fisse, allora sarete felici di sapere che è attualmente in sviluppo una ...

Nel remake di Resident Evil 2 esiste un bug che vi terrorizzerà : Il remake di Resident Evil 2 è finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One. L'incubo più bello di casa Capcom è infatti tornato a nuova vita con un rifacimento imperdibile, e che dopo 21 anni dal titolo originale regala ancora le stesse indimenticabili sensazioni. Lo dicono le recensioni e i dati di vendita, che continuano a premiare il surival horror giapponese. Come accadeva nel 1998 sulla prima console della famiglia PlayStation, anche ...

Il remake di Resident Evil 2 torna al passato con una mod : il video nostalgico : Da oltre una settimana, il remake di Resident Evil 2 ha catturato nelle sue orrorifiche atmosfere milioni di videogiocatori. Assieme a Kingdom Hearts 3, il survival horror targato Capcom ha saputo saziare la fame "nostalgica" dei fan di vecchia data. E sedurre allo stesso tempo i gamer più giovani, attratti da uno degli zombie game meglio riusciti degli ultimi anni. Spazio allora a recensioni entusiastiche e ad apprezzamenti assai espliciti ...

Uno speedrunner di Resident Evil 2 Remake si è trovato costretto a fronteggiare ben due Mr. X : L'utente YouTube, BeastGamingHD è uno speedrunner che ha voluto esibirsi in una corsa al completamente del gioco nel minor tempo possibile in occasione del lancio di Resident Evil 2 Remake ma durante il suo streaming gli spettatori hanno potuto assistere ad un bug particolare.Nella partita, giocata alla massima difficoltà (Estremo S+), sono comparsi non uno, ma ben due Mr. X da cui dover fuggire. L'inseguimento che ne è conseguito è stato reso ...

Resident Evil 2 : The Board Game - articolo : Il mercato dei giochi da tavolo (e di ruolo!), da alcuni anni a questa parte sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Le fiere di settore fanno registrare numeri sempre più importanti, i fatturati delle aziende aumentano grazie ad una costante crescita del mercato, e il pubblico dei "BoardGamers" ha una scelta sempre più variopinta e frastagliata di giochi da cui attingere. In questa piacevole diversità di prodotti, una consistente ...

Anche l'ultima versione di Denuvo - utilizzata in Resident Evil 2 - è stata violata : Resident Evil 2 Remake è stato lanciato il 25 gennaio 2019, e la versione PC del gioco era protetta dall'ultima versione di Denuvo.Ebbene, riporta DSOgaming, Anche quest'ultima versione del sistema anti-tamper è stata violata dagli hacker, riuscendo a resistere quasi una settimana. Assieme a Resident Evil 2 Remake, Anche Ace Combat 7 utilizza la medesima versione di Denuvo e lo stesso dovrebbe fare Anche l'atteso Metro Exodus.Per quanto riguarda ...

Resident Evil 8 potrebbe avere una visuale in terza persona : Ora che Resident Evil 2 è finalmente uscito, è tempo di parlare del prossimo capitolo della serie e, a quanto pare, in rete stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni.Il remake di Resident Evil 2 è già un grande successo per Capcom. Il gioco ha distribuito 3 milioni di copie nella sua settimana di debutto diventando un grande successo per gli sviluppatori ed è stato un remake a lungo richiesto dai fan. Capcom, inoltre, ha anche ...

Prime novità per Resident Evil 8 : Capcom torna alla terza persona? : I tempi sono maturi per parlare di Resident Evil 8. Dopo l'uscita del settimo capitolo e del remake del secondo, la saga survival horror di casa Capcom torna alla ribalta. Guardando finalmente al futuro! Secondo un rumor emerso nelle ultime ore, il colosso di Osaka sarebbe infatti già al lavoro su Resident Evil 8, andando così a cavalcare il grande successo riscosso da Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ...

Kingdom Hearts 3 ha venduto il doppio rispetto a Resident Evil 2 in Giappone : 252.848 contro 610.077: sono questi i numeri del confronto tra Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake, che (nel momento in cui scriviamo) sta ampiamente premiando il mondo di Sora & Co. in termini di copie fisiche distribuite in Giappone. Lo apprendiamo da Dualshockers, che precisa che i numeri di cui sopra sono relativi ai giorni 25-27 gennaio.È stata la spasmodica attesa della nuova iterazione di Kingdom Hearts ad aver fatto da traino a ...

Kingdom Hearts 3 vs. Resident Evil 2 - quale comprare? Il Giappone ha già scelto : Gennaio non fa rima solo con freddo. Ma anche con Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2, almeno per i videogiocatori. Il primo mese dell'anno ha infatti regalato a tutti gli appassionati di pixel e poligoni due titoli assolutamente attesi. Il primo è il terzo capitolo principale della serie ruolistica di Square Enix e Disney, che unisce in un'unica magica esperienza i mondi più amati dei due colossi dell'entertainment. Il secondo, invece, è il ...

Resident Evil 2 : Dove trovare tutte le statuette di Mr Raccoon : Se state giocando a Resident Evil 2, vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta in una delle 15 statuette di Mr Racoon disseminate per il gioco. In questo articolo vi riporteremo l’esatta posizione di tutte le statuine. Prima di cominciare, date un’occhiata alla nostra Recensione di Resident Evil 2 per sapere come abbiamo valutato il nuovo remake di Capcom. Resident Evil 2: tutte le statuetta di Mr Racoon Di seguito tutte le ...

Resident Evil 2 : Come sbloccare le armi con munizioni infinite : Come abbiamo visto in Resident Evil 5, Resident Evil 6 e cosi via dicendo, anche in Resident Evil 2 remake è possibile sbloccare delle armi con munizioni infinite. Non si tratta di trucchi e trainer ma di una cosa voluta dagli sviluppatori, una sorta di ricompensa per i giocatori più degni. Resident Evil 2: armi dalle munizioni infinite Se giocate su console o su PC in modo onesto, quindi senza ricorrere ai Trainer, avete la ...