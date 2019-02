Pagamento in contanti | limite 2019 e quando non è ammesso Cosa fare?

Manovra - sale a 15mila euro il tetto per il Pagamento in contanti degli stranieri : Il tetto all'utilizzo del contante per tutti i turisti stranieri (europei ed extraeuropei) sale a 15.000 euro. Lo prevede un emendamento alla Manovra presentato da FdI ed approvato in commissione Bilancio della Camera.L'emendamento fa salire l'importo dai precedenti 10.000 euro ed amplia la platea, fino ad oggi limitata ai turisti non appartenenti all'Unione europea. I contanti potranno essere spesi in servizi turistici e commercio al dettaglio.