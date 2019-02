Napoli | Vincenzo De Luca | sulla sanità è scontro tra il governatore e la CGIL

Blastingnews

: RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Napoli, la figlia del tifoso piange per la sua partenza in Cina, Hamsik: 'Non ti preoccupare, tornerò se… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Napoli, la figlia del tifoso piange per la sua partenza in Cina, Hamsik: 'Non ti preoccupare, tornerò se… - RobertoCelano : Al Signor Sindaco Arch. Vincenzo NAPOLI INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED ORALE Il sottoscritto, Roberto Cel… - liviovarriale : @VincenzoLombar1 Vincenzo anche con mazzarri ultimo anno hai la memoria corta ... hai visto che il napoli deve cede… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)Denon è nuovo a fatti del genere, nel senso che è sicuramente un personaggio politico che scatena non poche polemiche ogni volta che rilascia dichiarazioni, anche contro il governo. Questa volta, in una trasmissione televisiva, si è scagliato contro i sindacati quasi a volerli accostare alla malavita organizzata. Non è la prima volta che ilcampano si scontra con la. E' accaduto anche altre volte nel passato e le sue insinuazioni sui rapporti tra sindacati e mafia sono sempre più risonanti. In questo momento gli episodi che stanno sollevando delle polemiche enormi sono quelli relativi alle invasioni di insetti che di tanto in tanto si verificano nei presidi ospedalieri diDevsA fronte di quanto accaduto e alle pesanti accuse lanciate da De, lanon ha potuto fare a meno di rispondere. La risposta è arrivata in ...