M5s | Di Maio e Di Battista in Francia Stiamo incontrando i gilet gialli

M5s - Di Maio e Di Battista in FranciaVerso un incontro con i gilet gialli : uigi Di Maio è in Francia per completare la squadra in vista delle elezioni europee. Non è escluso che possa incontrare una delegazione dei gilet gialli Segui su affaritaliani.it

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente. Resta il no degli ortodossi M5s : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari. Alle 12 il Consiglio dei ministri...

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente. Resta il no degli ortodossi M5s : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari...

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

M5s fa scudo a Sandro Ruotolo. Di Maio : "Assurdo revocare la scorta" : "Per me è una cosa assurda la revoca della scorta a Sandro Ruotolo. Oggi torno a Roma e mi informerò per capire cosa sia successo". Il vicepremier Luigi Di Maio critica il provvedimento del Viminale di revoca della scorta del giornalista. "Se non ci sono rischi per Sandro - ha detto Di Maio - non devo dirlo io, ma i tecnici. Allora ok. Ma se invece è stata fatta una scelta imprudente, Ruotolo merita la scorta perché ...

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...

Diciotti - Di Maio : 'M5s non ha mai votato per immunità - vedremo carte' : Sulla questione Diciotti e autorizzazione a procedere contro Salvini, Luigi Di Maio precisa che "nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare l'immunità dai parlamentari" ma aggiunge che "...

Di Maio : «Niente Tav con M5s al governo». Salvini : «Opera da fare subito» : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Di Maio : Niente Tav con M5s al governo Salvini insiste sull’opera : da fare subito : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Bernini (FI) attacca Di Maio e il M5s sul no alla Tav : ‘Subito un nuovo governo’ : Sui suoi profili social, la capogruppo al Senato di Forza Italia, nonché professoressa universitaria di diritto pubblico comparato, Anna Maria Bernini, ha discusso della realizzazione delle grandi opere nel nostro Paese, come la Tav, affinché si favorisca la crescita e lo sviluppo economico del nostro Paese. L’ex ministro delle politiche europee sotto il governo Berlusconi ha commentato e criticato pesantemente le ultime dichiarazioni del ...

Di Maio : Niente Tav con M5s al governo. Salvini insiste sull’opera : da fare subito : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Di Maio : Niente Tav con M5s al governo. Ieri Salvini a Chiomonte : da fare subito : E’ scontro tra le forze di maggioranza. I due leader a distanza di 24 ore chiariscono entrambi la loro posizione contrastante sulla linea Torino-Lione