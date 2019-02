Due abbracci e due firme | il viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi

Astronomia - oggi la congiunzione Giove-Venere : i Due pianeti in un “abbraccio” : oggi Giove e Venere hanno brillato insieme nel cielo sudorientale in un evento astronomico noto come congiunzione. “Una congiunzione è un evento celeste in cui due pianeti oppure un pianeta e la luna oppure un pianeta e una stella appaiono vicini nel cielo notturno”, si legge sul sito web della NASA. Gli incontri ravvicinati di Giove e Venere nel cielo si verificano su base abbastanza regolare e l’ultimo evento era avvenuto il 13 novembre del ...

Sea Watch - volontario annuncia ai migranti : “Tra Due ore attracchiamo”. Loro esultano e lo abbracciano : Un volontario della Sea Watch, la ong tedesca con a bordo da 19 giorni, insieme alla Sea Eye, 49 persone, spiega ai migranti che tra due ore attraccheranno al porto di Malta. E Loro, prima un po’ increduli, esultano e lo abbracciano. L’accordo è stato raggiunto tra La Valletta e otto Paesi europei (tra cui l’Italia) che accoglieranno i migranti. Video Twitter/Sea Watch L'articolo Sea Watch, volontario annuncia ai migranti: ...

Golden Boy 2018 – Nedved e Marotta si incrociano dopo la stoccata del ceco : aria distesa tra i Due - scatta l’abbraccio [GALLERY] : In occasione della cerimonia del Golden Boy 2018 Nedved e Marotta si incontrano e si abbracciano: dopo la frecciatina dell’ex calciatore ceco all’ex ad della Juventus nessun rancore tra i due In occasione della cerimonia del Golden Boy 2018, che premia il miglior calciatore Under 21 dei campionati europei, Pavel Nedved e Beppe Marotta si incontrano e si abbracciano. Le polemiche dei giorni scorsi, nate a causa delle ...

Sesso in Parlamento - Sgarbi : “L’ho fatto 350 volte con varie donne : Due parlamentari - Milly D’Abbraccio - Eva Grimaldi “ : Rivelazioni hot del critico d’arte Vittorio Sgarbi ai microfoni de La Zanzara (Radio24), commentando il retroscena secondo cui una deputata del M5s e un parlamentare della Lega sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi nei bagni della Camera dei Deputati. Il deputato (ex Forza Italia, ora nel Gruppo Misto) confessa: “A me è successo 350 volte, quasi ogni giorno. Il Parlamento è un luogo anti-erotico, però uno che ha qualche ruolo ...