Brutta caduta della Vonn in SuperG

Challenge Mallorca 2019 : si impone Jesus Herrada nella prima prova - Brutta caduta per Landa : Iniziano le gare anche per quanto riguarda il calendario del ciclismo europeo. Iniziato il Challenge di Mallorca 2019 con la prima prova, il Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx, con partenza da Ses Salines e arrivo in cima a Felanitx (Coll de San Salvador) dopo 176,9 chilometri. A trionfare è il padrone di casa della Cofidis Jesus Herrada, che è riuscito a staccare tutti sull’ascesa conclusiva. Fuga a tre nella prima fase di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre - Brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Ciclismo - Brutta caduta per Domenico Pozzovivo : mano gonfia ed escoriazioni. Esordio a rischio? : Domenico Pozzovivo ha incominciato l’anno nel peggior modo possibile, con una brutta caduta durante un allenamento in Australia e riportando diverse abrasioni e contusioni. A raccontare l’episodio è stato Raimondo Scimone, procuratore del ciclista, a tuttobiciweb: “Stava facendo dietro macchina quando è finito in una buca ed è pesantemente caduto. Quella che sembrava potesse essere una banale caduta si è rivelata invece per un ...

Ciclismo - Brutta caduta per i fratelli Izagirre in una gara di ciclocross (VIDEO) : La nuova avventura in maglia Astana non è cominciata in modo fortunato per Ion e Gorka Izagirre. I due fratelli spagnoli, accasatisi entrambi nella squadra kazaka al termine dell’esperienza con il Team Bahrain Merida, sono caduti insieme mentre correvano in una gara di ciclocross. Gorza ha perso il controllo della sua bicicletta mentre stava salendo su un ponte in pietra ed ha involontariamente condizionato il fratello Ion che lo stava seguendo ...

Uomini e Donne : Fabio Colloricchio al pronto soccorso per una Brutta caduta sulla neve : Vi ricordate di Fabio Colloricchio? L'ex tronista di Uomini e Donne di origini argentine, che nel 2015 scelse la corteggiatrice Nicole Mazzocato, è finito in ospedale in seguito ad un brutto incidente sulla neve, in montagna. Ad informare i fan circa l'accaduto è stato proprio il diretto interessato che, tramite una Instagram Stories, ha pubblicato una foto recante il messaggio: "Ecco come è finita la mia avventura"....Continua a leggere

Raffaele Jerusalmi : “Dopo una Brutta caduta ci si rialza - ma il pericolo arriva dalla geopolitica” : «Difficilmente capitano due anni disastrosi di seguito». Raffaele Jerusalmi archivia un anno borsistico da dimenticare e sparge sul futuro un pizzico di polvere di ottimismo. «L’esperienza lascia immaginare la possibilità di rimbalzo», argomenta l’amministratore delegato di Borsa Italiana, convinto fra l’altro che le peggiori aspettative per l’anno...

Sci alpino - frattura composta del bacino per Marc Gisin dopo la Brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : gli azzurri commentano la prove e la Brutta caduta di Gisin : L’Italia non ha brillato nella Discesa libera maschile della Val Gardena che è andata in scena oggi sulla Saslong. Emanuele Buzzi è stato il miglior col suo 14esimo posto, Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno deluso non andando oltre 16^ e 17^ posizione: ci si aspettava qualcosa di più da Inner dopo il secondo posto di ieri in superG. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi, ci si è ...

