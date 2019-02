Nel sistema di Giove | la sonda Juno a metà missione

Roma Daily News sbarca su Alexa. Le nostre notizie entrano Nell’ecosistema Amazon : Da oggi Roma Daily News è presente all’interno delle skill per Amazon Echo: l’assistente personale del gigante dell’ecommerce mondiale. I dispositivi per accedere all’assistente vocale Alexa sono Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos. Ma cos’è e cosa permette di fare Alexa? È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le ...

Bolletta ENel : oneri di sistema - costo e cosa significa. La guida : Bolletta Enel: oneri di sistema, costo e cosa significa. La guida La Bolletta Enel aumenta? Colpa degli oneri di sistema, anche, che rappresentano una delle principali voci di spesa che vanno a quantificare l’importo totale in Bolletta. Ma cosa sono gli oneri di sistema, a quanto ammonta il loro costo effettivo e chi è che lo stabilisce? Andiamo a rispondere in questa breve guida in cui andremo a spiegare cosa sono gli oneri di sistema e ...

Anthem : BioWare ha già sistemato molte delle problematiche osservate Nella VIP Demo : Dopo i primi, travagliati contatti col pubblico da parte di Anthem, che si è mostrato in una VIP Demo minata da diverse problematiche (di cui vi abbiamo dato ampio resconto), BioWare ha voluto fare il punto della situazione tramite le pagine del suo blog ufficiale, spiegando a quanti attendono il gioco con trepidazione quali migliorie sono state apportate. E magari cercando, al tempo stesso, di dipanare le nebbie della perplessità che hanno ...

Decreto in Gazzetta - entra Nel sistema la pensione dai 62 anni : Quota 100, ma anche Opzione donna, blocco aspettativa di vita e reddito di cittadinanza superano un altro step importante in vista dello start di tutti questi provvedimenti. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ieri 28 gennaio il Decreto, che sempre ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dalla manovra di Bilancio del governo Conte dunque, il sistema previdenziale ne esce piuttosto cambiato, anche se la legge Fornero non è ...

Genova24 sbarca su Alexa - prima testata ligure Nell'ecosistema Amazon : ... oltre alle news principali, a breve, sarà possibile scegliere di ascoltare nel "Sommario quotidiano" le news principali di Sport, Cronaca e Politica. Questa è solo la prima di una serie di skill ...

Omaggio a Costa Crociere - perla del Sistema Italia Nel mondo : SAN PAOLO – Come la torcia olimpica, che dal luogo dell´accensione viene portata dai tedofori al luogo di celebrazione dell’olimpiade,

Carige - Travaglio : “M5s e Lega non sono incistati Nel sistema banche. Pd aveva establishment bancario a lui fedele” : “Caso Carige? Come al solito, quando si governa, bisogna uscire dalla propaganda e fare delle scelte. Non si possono rispettare tutte le posizioni che si tenevano quando si stava all’opposizione”. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta lo stanziamento di 5 miliardi di euro da parte del governo M5s-Lega per salvare la Banca Carige. Travaglio spiega: “Bisogna vedere se questo ...

Astronomia - catastrofica collisione Nel futuro della Via Lattea : potrebbe condannare il sistema solare a vagare Nello spazio : Una galassia vicina sta sfrecciando verso la Via Lattea in una rotta di collisione che potrebbe far vagare il nostro sistema solare nello spazio intergalattico. Ma gli astrofisici della Durham University (Regno Unito), che hanno condotto lo studio che porta a questa conclusione, dichiarano che la collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea non avverrà prima di 2 miliardi di anni. Questa collisione, tuttavia, potrebbe avvenire ...

Agguato Pesaro - Salvini : “Bruzzese chiese di uscire dal sistema di protezione”. Il sindaco : “Meno pentiti Nelle Marche” : Marcello Bruzzese aveva chiesto “già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione”. Il fratello del collaboratore di giustizia ucciso il giorno di Natale a Pesaro, rivela Matteo Salvini, non voleva più vivere sotto tutela e la sua domanda era in corso di valutazione: “Mi risulta – ha spiegato il ministro dell’Interno – che la procedura fosse in corso e che ci fosse un ragionamento economico ...

SISTEMA DI ACCOGLIENZA E CULTURA - Da venerdì 21 a domenica 23 dicembre Nella sala Punto189 - alla base del Grattacielo - : Dal pomeriggio alla sera si potrà partecipare a incontri per conoscere i progetti di ACCOGLIENZA del territorio di Ferrara, oltre che a laboratori rivolti a piccoli e grandi e spettacoli per ...

Scoperto Farout : Un nuovo Pianeta Nel nostro sistema solare : Il sistema solare ha un nuovo Pianeta, Farout Un team di astronomi ha Scoperto l’oggetto più distante mai osservato nel sistema solare. 2018 VG18, soprannominato Farout, è il primo oggetto individuato ad una distanza superiore a 100 volte quella tra la Terra e il Sole. Corpi celesti così straordinariamente remoti ci permettono di sondare ciò che avviene nelle periferie più estreme del nostro sistema. Farout è l’oggetto più distante mai ...

Scoperto un nuovo ecosistema Nelle profondità dell'Oceano Pacifico : La natura è fonte di strabilianti sorprese, di meraviglie ignote e di effetti speciali. A tal proposito un team internazionale formato da scienziati, biologi marini, geofisici, geochimici e naturalisti di nazionalità sia americana che messicana guidati dall'Istituto oceanografico americano Schmidt ha documentato l’esistenza di un ecosistema sconosciuto fino a pochi giorni fa negli abissi dell'Oceano Pacifico, a sud del Golfo della California. ...

Mercedes MBUX e Android Auto - tanta intelligenza artificiale Nel nuovo sistema di infotainment : L’evoluzione digitale e tecnologia nelle Auto prosegue inevitabilmente a grandi passi, con inevitabili effetti anche per il mondo Android Auto. E il nuovissimo sistema di infotainment Mercedes MBUX rappresenta proprio un altro grande segnale del progresso che si sta compiendo sotto ogni aspetto. Un passo avanti che si nota fin dal primo momento in cui si entra a contatto con MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Sono tante le novità. Ad ...

Valeriani : sistema rifiuti non funziona a Roma - Nel Lazio è perfetto : Roma – “Il problema dei rifiuti e’ a Roma. Nel Lazio la situazione e’ perfetta non c’e’ alcun elemento di criticita’ al di fuori della Capitale. Pensare di risolvere il problema senza che ci sia da parte del Campidoglio una scelta coraggiosa sugli impianti francamente mi sembra impossibile”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lazio ai rifiuti, Massimiliano Valeriani, in un’intervista ...