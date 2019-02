Monossido - 3 in ospedale ad Arezzo : ANSA, - Arezzo, 4 FEB - Tre persone sono state soccorse nel centro di Arezzo per una sospetta intossicazione da Monossido di carbonio. L'intervento di vigili del fuoco e del 118 intorno alle 12,38 in ...

Bergamo : intossicazione da Monossido di carbonio - 9 in ospedale : Le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una caldaia hanno intossicato 9 persone la scorsa notte a Vigano San Martino, nel Bergamasco. Si tratterebbe di 6 adulti e 3 minorenni: tutti sono stati portati in ospedale, a Zingonia (Bergamo), e sottoposti a trattamento in camera iperbarica. L'articolo Bergamo: intossicazione da monossido di carbonio, 9 in ospedale sembra essere il primo su Meteo Web.

Intossicazione da Monossido in una casa a Pelago : 4 in ospedale : I vigili del fuoco del Comando di Firenze, nucleo Nbcr, e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Pelago, dove erano già arrivati i sanitari del 118 che in un’abitazione hanno soccorso quattro persone (due sono bambini di 7 e 10 anni), che hanno accusato un malore a causa del monossido di carbonio. I quattro sono stati trasportati, in codice giallo, in ospedale per le cure ma le loro condizioni non destano ...

Milano : intossicati da Monossido - in cinque in ospedale nella notte : cinque persone sono finite in ospedale a Milano, la scorsa notte, per intossicazione da monossido di carbonio. E’ accaduto in due diversi interventi. Il primo caso si è verificato intorno alle 23,30. Una 29enne di Rho ha chiesto l’intervento del 118 perché la figlioletta di 4 aveva iniziato a sentirsi male. Giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, i sanitari hanno prestato le prime cure, riscontrando in entrambe ...

Novara - intossicati dal Monossido della stufa : coniugi in ospedale : Una coppia di anziani coniugi è ricoverata in ospedale, a Borgomanero, per una intossicazione da monossido di carbonio, dovuta probabilmente alla stufa a pellet della loro casa di Divignano. L’allarme è scattato questa mattina alle 7, quando sono stati soccorsi dal 118. L’uomo è sotto osservazione, la donna, più grave, e’ stata trasportata in camera iperbarica. Lieve malessere anche per i soccorritori, che sono stati visitati. ...

Intossicazione da Monossido - diciassette cacciatori finiscono all'ospedale : Dopo lo schianto contro un terrapieno viene sbalzato nel canale: gravissimo 3 Dopo lo schianto con un furgone si ribalta nel fosso: è gravissima 4 Stroncato da un malore si schianta in auto, muore un ...

Intossicati da Monossido - 5 in ospedale : ANSA, - BUCINE , AREZZO, , 3 DIC - Un'intera famiglia composta da cinque persone tra cui un bimbo di cinque anni è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. È accaduto la notte scorsa, intorno ...