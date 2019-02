Brasile, Bolsonaro resta in ospedale

: Brasile, basta un’autocertificazione per comprare armi da fuoco: così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani… - fattoquotidiano : Brasile, basta un’autocertificazione per comprare armi da fuoco: così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani… - Nonnadinano : RT @marcnever: @agorarai @AlvisiConci O si trasferisca in Brasile dal suo amico fascista #Bolsonaro. Ma prima deve cantare a squarciagola… - AgnelloMistico : RT @secaputo: Dopo la sconfitta in #Siria e la perdita di influenza nel Vicino e Medio Oriente, gli #Usa stanno spostando l'egemonia geopol… -

Il presidente deldovràre inalmeno per un' altra settimana a causa di complicazioni dopo l'intervento che ha subito la settimana scorsa per rimuovere una sacca per la colostomia. Il capo di Stato, rimasto in terapia semi-intensiva, è monitorato per timore di un'eventuale infezione. "Non lascerà l'di San Paolo prima di lunedì prossimo", dice il suo portavoce., 63 anni, era stato accoltellato il 6 settembre scorso durante un comizio della campagna elettorale.(Di martedì 5 febbraio 2019)