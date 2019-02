: #UltimOra Burkina Faso, scomparsi 4 operatori CRI #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Burkina Faso, scomparsi 4 operatori CRI #canale50 - crocerossa : Mentre il Paese viene colpito da una nuova ondata di freddo e neve i volontari e gli operatori della #CroceRossa pr… - TelevideoRai101 : Operatori CRI 'spariti' in Burkina Faso -

Si teme siano stati rapiti da jihadisti i 4della Croce Rossa delscomparsi sabato. Erano partiti in missione umanitaria a Djibo, città a 45 Km dal confine con il Mali. Il gruppo è stato "sequestrato da individui armati non identificati", scrive il portale locale Ouaga24. Non conferma la CRI. La zona in cui sono scomparsi è uno dei 7 territori per i quali il governo ha dichiarato il 31 dicembre lo stato d'emergenza dopo una serie di attacchi terroristici nelle zone vicino alla frontiera con il Mali.(Di lunedì 4 febbraio 2019)