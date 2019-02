Milan | con Piatek è colpo di fulimine

Negozi chiusi la domenica : deroga alle grandi città?/ Da Milano a Roma - chieste maggiori concessioni : Probabile deroga alle grandi città in merito alla questione dei Negozi chiusi la domenica: i sindaci delle metropoli vorrebbero maggiori concessioni

Milano. Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta il concerto Voci dal Mondo : Sabato 16 febbraio alle ore 16 Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta (viale Affori, 21) con il concerto Voci

Serie A - Roma-Milan sfida Champions : Di Francesco in bilico - Gattuso cerca conferme : La 22° giornata di Serie A vede in programma il big match tra Roma e Milan (domenica alle ore 20.30) allo stadio Olimpico, sfida che ha il sapore di Champions. Le due squadre sono separate solamente da un punto in classifica: la squadra di Gattuso è a quota 35 punti mentre i ragazzi di Di Francesco sono uno scalino sotto. Non serve essere bravi in matematica per capire che i tre punti di questa sfida sono fondamentali per entrambe le squadre per ...

Toninelli - polemica con Sala per il post (poi rimosso) sul costo del biglietto : “A Milano più caro”. Il sindaco : “Falso” : Ha dovuto rimuovere un post su facebook dopo averlo scritto. Il motivo? Un errore nel costo del biglietto del trasporto pubblico. Un bel problema se a farlo è addirittura chi dei trasporti è addittura ministro. L’obiettivo di Danilo Toninelli era criticare la scelta del Comune di Milano e del sindaco, Giuseppe Sala, di aumentare il ticket di metropolitana, tram e autobus, sostenendo che a Torino, città governata dal Movimento 5 Stelle, il ...

Basket Eurolega Milano : impresa sul Gran Canaria con Nunnally - ma Gudaitis va ko : Più forte del quinto fallo precoce di Mike James, che salta metà quarto periodo e l'intero supplementare, e soprattutto del preoccupante infortunio al ginocchio sinistro di Arturas Gudaitis: Milano ...

Basket - Eurolega : Milano trionfa in Spagna. Gran Canaria sconfitto 104-106 all'overtime : Seconda vittoria consecutiva in Eurolega per Milano che si impone a Las Palmas battendo Gran Canaria 106-104 . La squadra di Pianigiani prende subito il largo e si porta +11 sugli spagnoli che però ...

Eurolega - 21ª Giornata – Finale thriller in Spagna : Milano passa di misura all’overtime contro Gran Canaria : Vittoria importantissima per l’Olimpia Milano nella 21ª Giornata di Eurolega: i ragazzi di coach Pianigiani piegano Gran Canaria all’overtime Finale da batticuore, ma pur sempre un lieto fine. Serve l’overtime all’Olimpia Milano per completare l’impresa su un ostico Gran Canaria, sconfitto fra le mura amiche dell’Herbalife Gran Canaria (Las Palmas) con il punteggio di 104-106. Spagnoli che chiudono il primo tempo in vantaggio di 7 punti ...

Milano : presentati dieci progetti contro il bullismo (2) : (AdnKronos) - 'Thirteen' di Comunità Progetto e Lyceum è invece un progetto dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori che prevede laboratori, a cui prendono parte sia gli insegnanti che gli studenti, sull’uso dei linguaggi non verbali e dell’arte terapia. Ci sarà inoltre uno sportello di co

Milano : presentati dieci progetti contro il bullismo : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Quest'anno partiranno dieci progetti per combattere il bullismo nei quartieri di Milano. Verranno realizzati da diverse associazioni del Terzo settore che, da sole o in partnership con altri soggetti, hanno partecipato a un avviso pubblico attraverso il quale il Comune h

Migranti - il vescovo di Milano : "Occorre contaminarci" : E lo fa nei giorni in cui l'attenzione politica e mediatica è tutta concentrata su quanto sta succedendo tra Siracusa e Catania con la nave di Sea Watch. Secondo Delpini i flussi migratori , l'...

Serie A - Roma-Milan in esclusiva su Sky con la qualità del 4K HDR : Il positicipo è certamente la gara più interessante della terza giornata di Serie A, una sorta di “spareggio” per il quarto posto, obiettivo fondamentale per diverse squadre che aspiranoa tornare a disputare la Champions League nella prossima stagione. All’Olimpico si sfidano infatti Roma e Milan, entrambe separate da solo un punto in classifica. Dove vedere […] L'articolo Serie A, Roma-Milan in esclusiva su Sky con la ...

Milan - Cutrone arma Capitale : si esalta con la Roma ma con Piatek... : Il fattore C si fa sentire anche quando la C di Cutrone sembra destinata alla panchina. Prendete ad esempio il cammino del Milan in questo campionato: dopo 21 giornate, l'unica vittoria rossonera in ...

Milan - riecco Biglia e Caldara : il centrocampista verso la convocazione con il Cagliari : Buone notizie per Gattuso, dentro e fuori dal campo. Se da una parte il suo Milan rimane incollato al quarto post che vorrebbe dire Champions League, dall'altra l'infermeria comincia a svuotarsi. Il ...

Milano - l’occupazione Macao scalda il consiglio comunale. Insulti tra Lega e sinistra : “Delinquenti”. “Tornate a Roma a fare un cazzo” : Il presidente del consiglio comunale di Milano è stato costretto a sospendere la seduta, il 31 gennaio 2019, dopo le accese polemiche seguite al dibattito sull’occupazione di Macao, il collettivo che occupa uno stabile recentemente diventato di proprietà del Comune. I consiglieri di centrodestra chiedono da tempo di ripristinare la Legalità nello stabile e di metterlo in vendita. La lista di sinistra Milano Progressista ha forzato la mano ...