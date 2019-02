I giochi VR più emozionanti che non vediamo l' ora di provare nel 2019

Tra tutti i giochi Ubisoft a base narrativa - la campagna di The Division è stata la più completata : Durante un recente evento il creative director di The Division 2 Julian Gerighty ha svelato un interessante retroscena riguardo il primo The Division, sembra infatti che la campagna del gioco sia stata la più completata rispetto agli altri titoli Ubisoft con base narrativa.Come riporta Videogamer, Gerighty ha aperto il discorso affermando che The Division ha una campagna della considerevole durata di 40 ore e che è stata completata più volte ...

I videogiochi più attesi del 2019 : Nuovi capitoli di serie horror e di fantascienza, samurai e pirati, tra i 15 titoli dei quali si parla di più tra gli esperti

Il più recente layout del Play Store punta decisamente su applicazioni e giochi : Google continua a testare nuovi layout per il Play Store, puntando stavolta tutto su applicazioni e giochi e facendo letteralmente sparire le altre schede. L'articolo Il più recente layout del Play Store punta decisamente su applicazioni e giochi proviene da TuttoAndroid.

Con Resident Evil 2 è la prima volta che un titolo della serie debutta tra i 5 giochi più giocati di Steam : Il lancio di Resident Evil 2 Remake è stato un successo, lo possiamo denotare dal numero di giocatori che lo stanno giocando, in quanto è la prima volta che un capitolo del franchise debutta tra i primi 5 giochi più giocatori di Steam.Come riporta Githyp infatti, il gioco ha quattro volte i giocatori di Resident Evil 7: Biohazard, con un picco di 74.000 giocatori connessi contemporaneamente nel fine settimana.Resident Evil 2 ha dunque debuttato ...

Scopriamo i giochi più venduti per PlayStation VR - al primo posto Scopriamo Firewall Zero Hour : La realtà virtuale con PlayStation VR è stata sdoganata anche in ambito console, e la stessa Sony nel 2018 ha investito molto nella sua nuova periferica, proponendo una serie di titoli dedicati proprio alla realtà virtuale su PlayStation.Come riporta NPD, in base alla testata americana il gioco per PS VR più venduto del 2018 è stato niente meno che Firewall Zero Hour, mentre sul secondo gradino del podio si è piazzato Farpoint. Al terzo posto, ...

Lazio - Immobile : 'Se giochiamo così - non andiamo in Champions. Serve qualcosa in più' : Si può dare di più. Ciro Immobile sale in cattedra e indica la strada per raggiungere il quarto posto: 'Ci sono squadre che stanno facendo bene, è un campionato difficile e per arrivare in Champions ...

Francia a muso duro contro Salvini e Di Maio : 'Non giochiamo a chi è più stupido' : Dall'avvento del governo targato Lega-Movimento Cinque Stelle i rapporti tra l'Italia e la Francia non sono mai stati semplici. Le ultime parole di Luigi Di Maio, arrivate pochi giorni dopo l'aperto sostegno nei confronti dei gilet gialli, e che parlano di un Paese transalpino che approfitta delle sue ex colonie africane per pagarsi il debito non sono state gradite oltre le Alpi. L'ultima risposta arriva direttamente da un ministro di Macron. ...

Conte : ‘Francia discuta in Ue del seggio Onu - ambigua su Fincantieri-Stx’. Loiseau : “Non giochiamo a chi è più stupido” : La Francia ha un comportamento “ambiguo” sulla questione Fincantieri-Stx e dovrebbe discutere nel “Contesto europeo” del seggio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il premier Giuseppe Conte sceglie il Forum economico mondiale per riproporre due temi caldi sull’asse Roma-Parigi. In primis, la questione legata all’acquisizione di Stx da parte di Fincantieri, firmata lo scorso anno e ora al vaglio ...

