Uccide l'ex a coltellate nel Bergamasco

Ancora un femminicidio, questa volta nel. Una 25enne è stata uccisa e sua sorella gravemente ferita in un garage di Curno (Bergamo), dall'ex compagno della giovane, già fermato dai carabinieri. La donna sarebbe stata uccisa con una coltellata al cuore. L'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa, nel garage, per poi colpirla a morte. Ferita anche la sorella della vittima, intervenuta per difenderla.(Di domenica 3 febbraio 2019)