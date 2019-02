L' horror cyberpunk di Observer ha una data di uscita per Nintendo Switch

eurogamer

(Di venerdì 1 febbraio 2019) L'interessanteè in arrivo anche sue come riportatato da Gematsu ha anche unadi. Il titolo sarà disponibile sulla console ibrida della grande N a partire dal 7 febbraio al prezzo di € 29,99.Come probabilmente saprete,è stato pubblicato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e PC nell'agosto del 2017 e se apprezzate il generee non avete mai provato questo titolo, questa è l'occasione perfetta per poterlo giocare anche in mobilità.è un/thriller poliziesco dalle atmosfereambientato nel 2084 a Cracovia, in Polonia. Il mondo giace in rovina con le multinazionali che hanno conquistato il potere dopo la caduta dei governi. Noi saremo le forze dell'ordine e in quantopotremo entrare nella mente dei sospetti. Nel frattempo dovremo anche affrontare il nostro passato e ...