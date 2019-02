Guaidò: "70 giovani uccisi in 7 giorni"

: Guaidò: in #Venezuela 70 giovani uccisi in una settimana #ANSA - Agenzia_Ansa : Guaidò: in #Venezuela 70 giovani uccisi in una settimana #ANSA - MediasetTgcom24 : Venezuela, Guaidò: 'Maduro ha perso il controllo, uccisi 70 giovani' #venezuela - sherlock5stelle : Guaidò: '70 giovani uccisi in una settimana' : -

"Maduro ha perso il controllo del Paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70assassinati in una settimana dal Faes, le Forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini". E' la denuncia di Juansulla situazione in Venezuela, in un'intervista al Tg2.ha anche sottolineato che"il 90% della popolazione vuole il cambiamento, il 90% scommette sulla democrazia".(Di venerdì 1 febbraio 2019)