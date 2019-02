DIRETTA GIAPPONE QATAR Streaming video e tv | nipponici imbattuti con gli arabi | Finale

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 in DIRETTA : GRANDE SLAM PER RYOYU KOBAYASHI!!! Giappone in delirio per il suo eroe! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Bischofshofen, in Austria. Prosegue la 67esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno solo per questa volta senza il ko system, a causa dello spostamento delle qualificazioni da ieri a oggi. Si gareggia come una normale gara di Coppa del Mondo: prima serie con 50 atleti e ...