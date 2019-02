Anche l' ultima versione di Denuvo | utilizzata in Resident Evil 2 | è stata violata

Anticipazioni e ospiti di 55 passi nel sole con Al Bano e Romina Power - Anche i The Kolors nell’ultima serata : Le Anticipazioni e gli ospiti di 55 passi nel sole con Al Bano e Romina Power chiudono il cerchio dei festeggiamenti per l'oltre mezzo secolo di carriera dell'artista di Cellino San Marco che ha voluto portare se stesso e famiglia in prima serata su Canale5. Ad affiancarlo sarà sua figlia Cristel, che si è già dimostrata perfettamente all'altezza della situazione, ma anche la ex moglie e partner sul palco Romina Power, con la quale ...

Venezuela : ultimatum Macron-Merkel-SAnchez : 'Elezioni o riconosciamo Guaidò'. Scontro Russia-Usa : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a ...

Venezuela : ultimatum Macron-Merkel-SAnchez : 'Elezioni o riconosciamo Guaidò' : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a ...

Venezuela - Macron - SAnchez e Merkel lanciano un ultimatum : “Elezioni entro 8 giorni o riconosciamo Guaidò presidente” : Convocare elezioni “eque, libere, trasparenti e democratiche” entro otto giorni oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. È l’ultimatum a lanciato unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a Nicolas Maduro. Una posizione a cui potrebbero unirsi presto anche altri Paesi. I leader europei ...

Derivati - l'ultima bomba finanziaria al cuore dell'Europa : cosa non può fermare neAnche Draghi : Dalla Deutsche Bank ad altri colossi del credito, in tanti si sono concentrati a investire meno nell'economia reale e più nella deregulation finanziaria e la speculazione. Come rivelato anche dall'...

Cina minaccia Taiwan : "presto riunita - Anche con la forza"/ L'ultimatum di Xi Jinping ai ribelli - e agli Usa - : Cina minaccia Taiwan: presidente Xi Jinping nel discorso di Capodanno 'Taipei sarà riunita a Pechino, anche con la forza se necessario'. Frecciate agli Usa

Manovra - l'ultima follia : professioni sanitarie "Anche senza titoli" : Nella Manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che minaccia di far discutere. Nel comma 283 bis si legge che "ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di

Perché Anche l'ultima versione dell'ecotassa è un pasticcio : Luigi Di Maio, ministro per lo Sviluppo economico, dopo avere percorso ad agosto la Sicilia bordo di pulmini elettrici, insieme ad Alessandro Di Battista, lo aveva già detto a fine settembre: “Uno degli obiettivi che ci siamo dati è quello di creare un milione di auto elettriche entro il 2020. E per

Addio Subspedia : chiude Anche l'ultima community di sottotitoli : Ora sì che davvero finisce un'epoca. Alla chiusura di ItalianSubs e di Subsfactory avvenuta a settembre, ora arriva anche quella di Subspedia. L'unica altra grande community (seppur più giovane) di sottotitoli in Italia ha chiuso i battenti. E, come i suoi due "fratelli", lo ha fatto all'improvviso e con un comunicato pubblicato sulla home page:"Siamo andati avanti finché abbiamo potuto, ma la situazione è sfortunatamente cambiata. Ci ...

NBA – Wade si emoziona : “ultima partita contro LeBron? Mi mAncherà - il nostro rapporto va oltre il basket” : Dwyane Wade si emoziona dopo l’ultima partita giocata con il grande amico LeBron James: le parole di ‘Flash’ sono bellissime Ieri notte, la sfida tra Lakers e Heat è stata l’ultima partita che LeBron James e Dwyane Wade hanno giocato come avversari. I due, grandi amici, si sono dati battaglia in campo, per poi abbracciarsi e scambiarsi le maglie nel post partita. Al termine dell’incontro, visibilmente ...

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : Italia-Ungheria 1-4. Azzurri sconfitti Anche nell’ultima gara del raggruppamento : L’Italia del Badminton perde a Milton Keynes anche nell’ultima sfida contro l’Ungheria, che si impone per 1-4 nella terza giornata del girone che mette in palio la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste (fase finale a Copenhagen, in Danimarca, dal 13 al 17 febbraio 2019). Non c’è stata partita oggi contro i magiari, che hanno concesso il punto della bandiera agli Azzurri soltanto a punteggio acquisito. Il ...

Migranti - Global Compact : non solo l'Italia mAncherà in Marocco/ Caos Belgio - 'ultimatum' Meloni a Salvini - IlSussidiario.net : Migranti, Global Compact dell'Onu: non ci saranno in Marocco l'Italia ma anche Usa, Visegrad e tanti altri, Caos in Belgio. Meloni ultimatum a Salvini

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina Anche l’ultima giornata e vince per la settima volta! : Dopo una seconda giornata nella quale aveva letteralmente dominato, Valentino Rossi (Ford Fiesta) chiude in bellezza e vince a mani basse anche le prove speciali della domenica. Per il “Dottore”, quindi, arriva il settimo trionfo nel Rally brianzolo che, in questa occasione, chiude con 1:07 su Teemu Suninen (Ford Fiesta), 2:03 su Roberto Brivio (Ford Fiesta), 2:18 su Alessio Salucci (Ford Fiesta) e 2:52 su Tony Cairoli (Hyundai i20) ...

