LIVE Isola dei famosi 2019 | espulsione in arrivo per un naufrago

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L'deiprocede e arriva alla seconda puntata e qui su ci sarà ilper seguire ed informare gli appassionati del reality di Canale 5 su tutto ciò che succede in studio e, sopratutto sulle spiagge honduregne.Anteprima seconda puntata In diretta su Canale 5 alle ore 21:30, Alessia Marcuzzi condurrà la seconda puntata de L'deiaffiancata dalle opinioniste agguerrite Alba Parietti e Alda D'Eusanio. A irrompere la diretta ci sarà la Gialappa's band che manderà in onda filmati spassosi sui naufraghi. In collegamento dalle spiagge honduregne, l'inviato Alvin che racconterà quanto accaduto in questi giorni. La puntata sarà movimentata da due arrivi, a partire da quello di Francesca Cipriani e il Mago Otelma, che vanno ad unirsi ai naufraghi. In veste di polene, i due ex concorrenti scenderanno in campo e nella quarta puntata di domenica 10 febbraio, ...