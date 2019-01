Conte | Immunità per Salvini? Chi ne parla dice il falso

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità su questo caso è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva- Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Diciotti - Conte : parlare di immunità e salva-Salvini è un falso : Roma, 31 gen., askanews, - 'In merito alla decisione della Giunta del Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del ministro Matteo Salvini per il caso della nave ...

Giarrusso : “Oggi in Giunta immunità non accadrà nulla. Conte - Di Maio e Toninelli presentano memoria” : Il governo gialloverde "non è a rischio" e oggi in sede di Giunta delle immunità del Senato "non accadrà nulla", verrà semplicemente avviato l'iter dell'esame della domanda d'autorizzazione a procedere verso il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo annuncia Mario Giarrusso, capogruppo M5s nella stessa Giunta, ricordando che il leader del Carroccio, "negli ultimi giorni si è espresso in diverse occasioni, passando dal 'voglio farmi ...