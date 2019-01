Meteo | oggi residua instabilita' al sud | tanto Sole al nord | ma e' solo una breve tregua

Meteo oggi : la settimana si apre col maltempo al centro-sud - migliora al nord. In settimana altra neve : Una rapida perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia dove sta regalando precipitazioni a tratti diffuse, specie al nord e sul versante tirrenico (maggiormente esposti alle umide e...

Allerta Meteo Campania : maltempo dalla mezzanotte di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si prevedono, infatti, “precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale”. Un quadro Meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come “Ruscellamenti ...

Meteo - le previsioni di oggi domenica 27 gennaio : Meteo, le previsioni di oggi domenica 27 gennaio Tempo in miglioramento al Sud, mentre rimane stabile sul resto della Penisola con nuvole soprattutto al Nord. Sull’Italia è però in arrivo una perturbazione dall'Europa Nord-occidentale che porterà un'ondata di gelo - IL Meteo Parole chiave: ...

Meteo - una 'bomba' di neve nei giorni della merla la perturbazione arriva già da oggi : In arrivo una settimana di maltempo, con un'ondata di gelo che raggiungerà l'apice nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i cosiddetti 'giorni della merla', che secondo la tradizione ...

Meteo - una bomba di neve nei giorni della merla : la perturbazione arriva già da oggi : In arrivo una settimana di maltempo, con un'ondata di gelo che raggiungerà l'apice nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i cosiddetti 'giorni della merla', che secondo la tradizione sono i più freddi dell'anno. Il tempo comincia a peggiorare a partire da oggi, con l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà pioggia e neve al Centro-Nord ed un graduale nuovo calo termico a iniziare da domani lunedì sul ...

Maltempo - venti forti e neve : la situazione Meteo oggi in Italia - aggiornamenti in tempo reale : Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori Italiane, continua a mantenere condizioni di Maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed ...

Meteo : vortice ciclonico oggi nel mar Ionio - ancora tanto maltempo e neve al centro-sud : Venti forti, pioggia, freddo e neve : questi sono gli elementi principali che possiamo osservare questa mattina sulle regioni del centro-sud. La depressione molto vasta e profonda formatasi ieri nel...

Meteo weekend - sabato breve tregua dal maltempo poi ancora freddo e pioggia : L’intenso vortice ciclonico che si è stabilizzato nelle scorse ore sulla Penisola lascerà gradualmente il nostro Paese nella giornata di sabato lasciando spazio al sole ma in poco tempo sarà sostituito da una nuova perturbazione che porterà con sé aria gelida e un nuovo carico di pioggia e neve.Continua a leggere

Previsioni Meteo Liguria : venti di burrasca - oggi record di 143 km/h : Dopo le nevicate di ieri, oggi è il vento il fenomeno Meteo più significativo in Liguria. Arpal ha, dunque, emanato l’avviso Meteorologico relativo ai venti di burrasca forte da Nord su tutte le zone. Saranno possibili raffiche fino a 100-120 km/h, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Fino alle ore 10 la raffica massima è quella registrata al Lago di Giacopiane (Genova) dove si sono raggiunti i 143 km/h. Da segnalare anche i 103 km/h a ...

Meteo - maltempo oggi : neve e piogge in quasi tutta Italia - Sky TG24 - : arrivato il gelo preannunciato negli scorsi giorni: diverse regioni del Nord e le zone appenniniche del Centro si sono risvegliate imbiancate. Freddo anche in Sardegna dove è stato diramato un avviso ...

Meteo Roma : pioggia e vento fino a giovedì - poi torna il sole : Le previsioni Meteo per la settimana in corso segnalano maltempo, abbastanza scontato, su tutto il territorio italiano. In particolare, già dalla giornata di ieri, sullo Stivale è in atto una forte ondata di aria gelida trasportata dal soffio del Vortice Polare. Con un considerevole conseguente calo delle temperature e nevicate possibili anche a quote bassissime. Il picco dell’ondata di freddo ci sarà fra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio e ...

Meteo - maltempo al Centro Sud : pioggia e neve su diverse regioni : Meteo, maltempo al Centro Sud: pioggia e neve su diverse regioni Precipitazioni intense hanno interessato oggi diverse zone della penisola e l’allerta Meteo è stata diramata in alcune regioni. Scuole chiuse in Abruzzo e Toscana, mentre in Emilia Romagna la neve è arrivata anche in pianura e al mare Parole chiave: ...

Meteo - le previsioni di oggi martedì 22 gennaio : Meteo, le previsioni di oggi martedì 22 gennaio Settimana molto turbolenta sull’Italia con l’arrivo di un fronte freddo e la contemporanea formazione di un ciclone mediterraneo. Sarà un mix esplosivo che porterà un deciso calo termico, venti forti e neve fino in pianura Parole chiave: ...

Meteo Protezione Civile oggi : instabilita' diffusa al centro-sud : La giornata odierna trascorrerà con condizioni di instabilità, in particolar modo sulle regioni centrali e sui settori tirrenici. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile per...