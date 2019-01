I Samsung Galaxy S10 dovrebbero vantare un deciso miglioramento della batteria

Meglio aspettare il Samsung Galaxy Note 10? Probabilmente sì : Potrebbe esserci un salto generazionale Notevole con il Samsung Galaxy Note 10 rispetto agli ormai imminenti Galaxy S10: stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il produttore asiatico potrebbe sfoderare il processore Exynos 9825 a 7nm con integrato un modem 5G nella seconda parte dell'anno, giusto in tempo per il phablet di prossima generazione. Il 20 febbraio è vicino, ma la vera novità del 2019, per quel che riguarda il colosso di Seul, ...

Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy J6+ - Sony Xperia XZ1 - XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017 : Le Patch di sicurezza di gennaio 2019 stanno iniziando ad arrivare a bordo di Samsung Galaxy J6+, Sony Xperia XZ1, XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017. L'articolo Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy J6+, Sony Xperia XZ1, XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – A Verona la conferenza stampa di presentazione : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: nella splendida Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, a Verona, la conferenza stampa di presentazione dell’evento del 2-3 febbraio La splendida Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che nel ...

Samsung Galaxy Buds - Galaxy Fit e Galaxy Watch Active sempre più vicini al lancio : Samsung si appresta a presentare le cuffie Galaxy Buds e il fitness tracker Galaxy Fit, mentre Galaxy Sport potrebbe diventare Galaxy Watch Active. L'articolo Samsung Galaxy Buds, Galaxy Fit e Galaxy Watch Active sempre più vicini al lancio proviene da TuttoAndroid.

Samsung starebbe lavorando alle nuove cuffie Galaxy Buds con base di ricarica da 270 mAh : Una nuova certificazione conferma che Samsung sta lavorando a Galaxy Buds, nuove cuffie true wireless che potrebbero essere presentate presto. L'articolo Samsung starebbe lavorando alle nuove cuffie Galaxy Buds con base di ricarica da 270 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Galaxy A9 Pro (2019) con display FHD+ - Infinity-O da 6 - 4 pollici e tripla fotocamera posteriore : Samsung ha annunciato in Corea il nuovo smartphone Samsung Galaxy A9 Pro, una versione di Galaxy A8s (SM-G8870) introdotta in Cina il mese scorso. Lo smartphone è disponibile nei colori blu, grigio e verde, a un prezzo di 533 dollari corrispondenti a circa 470 euro al cambio attuale e sarà in vendita in Corea dal 28 febbraio. L'articolo Samsung annuncia Galaxy A9 Pro (2019) con display FHD+, Infinity-O da 6,4 pollici e tripla fotocamera ...

Impressiona il taglio al prezzo per Samsung Galaxy S9 con Vodafone Happy Friday a fine gennaio : A partire da oggi 25 gennaio possiamo riscontrare un taglio al prezzo davvero sorprendente per il Samsung Galaxy S9, in riferimento alla nuova campagna Vodafone Happy Friday. Poco meno di tre settimane fa la compagnia telefonica ci aveva già provato con il top di gamma 2018, in riferimento alla promozione del mese coi cosiddetti Red Days (qui trovate il nostro articolo del 7 gennaio), ma come potrete notare dal nuovo approfondimento le cose sono ...

Bisogna monitorare le offerte Euronics per Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 Plus dal 25 gennaio : Ci sono nuove ed interessanti offerte Euronics che, a partire da oggi 25 gennaio, possiamo prendere in considerazione, soprattutto nel caso in cui dovessimo avere nel mirino device di fascia alta come il Samsung Galaxy S9 ed il cosiddetto Huawei P20. Proprio quest'ultimo, in settimana, è stato al centro di alcune promozioni di Vodafone, come avrete notato attraverso l'articolo pubblicato pochi giorni fa sulle nostre pagine. Ebbene, da questo ...

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 edge ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 : Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge stanno ricevendo in Europa un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di gennaio 2019. L'update sta toccando anche l'Italia, perciò nel giro di qualche giorno sarà disponibile per tutti. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 edge ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung continua a “spingere” il Galaxy M20 : questa volta tocca al video con un’attrice di Bollywood : Samsung prosegue nell'opera di promozione della famiglia di smartphone Galaxy M ormai prossima al debutto L'articolo Samsung continua a “spingere” il Galaxy M20: questa volta tocca al video con un’attrice di Bollywood proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold : svelati i colori - in Corea sarà anche 5G : Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare sul mercato di casa anche in una variante dotata di 5G; intanto sono state svelate le probabili colorazioni. L'articolo Samsung Galaxy Fold: svelati i colori, in Corea sarà anche 5G proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Samsung Galaxy Sport certificato dall’FCC : ecco le ultime indiscrezioni sulle sue feature : Un nuovo dispositivo indossabile è stato certificato dall'FCC negli Stati Uniti e dall'NRRA in Corea del Sud e sembrerebbe trattarsi del Samsung Galaxy Sport L'articolo Il presunto Samsung Galaxy Sport certificato dall’FCC: ecco le ultime indiscrezioni sulle sue feature proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Volley Cup – Valsabbina anticipa con Filottrano : le Leonesse in campo a caccia della salvezza : Valsabbina anticipa con Filottrano, sabato alle 18 Leonesse in campo. Le sorelle Di Iulio si sfidano nuovamente dopo il colpaccio delle Leonesse al PalaBaldinelli di Osimo all’andata. Fare punti per Brescia significherebbe, matematica a parte, agganciare saldamente la salvezza Dopo la settimana di pausa del campionato, in coincidenza con i Quarti di finale della Coppa Italia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è ritornata ad ...

Tutto quello che sappiamo sul Samsung Galaxy S10 Lite : specifiche e prezzo : Cosa sappiamo finora sul conto del Samsung Galaxy S10 Lite? L'argomento si preannuncia essere altamente interessante, visto che è della versione più economica del prossimo top di gamma asiatico che si sta parlando (il device più alla portata di tutti). Mettiamo a fuoco, a seguire, l'elenco delle specifiche teniche fin qui trapelate: schermo AMOLED da 5.8 pollici QHD+ in formato 19:9, processore Snapdragon 855/Exynos 9820 (a seconda dei mercati ...