Accordo di principio tra Usa e talebani

Il governo degli Stati Uniti ha confermato che è stato concordato in linea di principio un Accordo di pace con i talebani afghani : L’inviato statunitense per l’ afghani stan, Zalmay Khalilzad, ha detto che i rappresentanti degli Stati Uniti e dei talebani afghani hanno concordato in linea di principio un accordo di pace per mettere fine alla guerra iniziata 17 anni fa. I colloqui, durati

Inter - Marotta punta Milinkovic-Savic : principio d'Accordo con Lotito (RUMORS) : Ormai ci siamo, Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è arrivato ieri a Nanchino, in Cina, per incontrare i vertici di Suning e, in particolare, il patron, Jindong Zhang. Dopo l'incontro il tutto sarà messo nero su bianco e l'ad sarà operativo già dal 1 dicembre, con l'esordio ufficiale che dovrebbe arrivare proprio in occasione del derby d'Italia contro la sua ex squadra, la Juventus, ...