Un cacciatore è stato ucciso per errore da un compagno nel Foggiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) Unha sparato percontro une lo hadurante una battuta di caccia al cinghiale ad Apricena (Foggia). dove unperda un altro. La vittima è Giovanni Squarcella, 57 anni, di San Giovanni Rotondo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due stavano effettuando una battuta di caccia al cinghiale, in località Ponte La Rocca, nelle campagne di Apricena quando uno dei cacciatori ha sparato un colpo di fucile verso l'animale che si trovava in mezzo ai due uomini: il proiettile ha colpito il 57enne, uccidendolo. L'uomo che ha sparato, di 58 anni, èdenunciato per omicidio colposo.