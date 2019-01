Spezzano Modena | bimbo di tre anni in rianimazione per meningite

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Accade a, in provincia di, un bambino di 3è stato portato dai suoi genitori, venerdì 25 gennaio, all'ospedale di Sassuolo per poi essere trasferito e ricoverato la sera stessa, intorno alle 22:00 anel dipartimento diper un caso di. Il bambino sarà sottoposto ad analisi precise per trovare la causa della patologia, "quasi certamente batterica", come dichiara l’Azienda Usl.Avviata la profilassi dell'Igiene pubblica Il bambino frequenta la scuola di, nel comune di Fiorano, dove sono state prese delle precauzioni per i bimbi e per il personale scolastico che frequentano l’istituto e che sono stati ovviamente in contatto con il: in particolare, è stata disposta una terapia a titolo di prevenzione, a base di antibiotici.La profilassi avviata è stata estesa anche agli altri individui che sono stati in contatto con il ...