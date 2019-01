"Un confronto sofferto e un connubio vincente". Il governo gialloverde secondo Beppe Grillo : "Il rapporto con la Lega è un continuo confronto, anche sofferto, con una diversa sensibilità nella modalità di affrontare le problematiche politiche. Ma questo non vale per le cose di cui ci assumiamo una responsabilità condivisa. Tuttavia, al di là della differente identità politica, non si può negare che il connubio Movimento 5 stelle -Lega sia vincente". Parola di Beppe Grillo, che ha concesso ad America Oggi, ...