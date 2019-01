Pioltello | Toninelli | “Mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me La grande

ilfattoquotidiano

: Pioltello, Toninelli: “Mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me. Grande opera più necessaria è manutenzio… - Cascavel47 : Pioltello, Toninelli: “Mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me. Grande opera più necessaria è manutenzio… - ChiaraBaldi86 : Disastro ferroviario di Pioltello un anno dopo, Toninelli: “Grandi opere? Prima la sicurezza dell’esistente” | su… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) “La piùopera in questo Paese è evitare che ci siano altri morti di Stato per incidenti conseguenti alla cattiva manutenzione, mimoltoMatteoqui con me a ricordare tre morti di Stato“. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Daniloarriva aper la commemorazione del disastro ferroviario di un anno fa. E raggiunge il luogo della tragedia in treno da Cremona, la stessa linea dell’incidente. Attacca il ministro dell’Interno, assente, e riguardo al disastro del 25 gennaio 2018 chiede “scusa a nome dello Stato, ma bisogna fare di più, stiamo facendo di più”. Poi parla di Tav. “Stiamo facendo l’analisi costi benefici per evitare che vengano sprecati soldi. È stata lunga e difficile perché prima la faceva lo stesso oste che dava il vino ai clienti quindi era facile e veloce: ora sono ...