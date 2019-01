Per Di Maio lo stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale

Udinese - ufficiale l’arrivo di De Maio Per la difesa : De Maio è il nuovo innesto per la difesa dell’Udinese, un acquisto un po’ a sorpresa annunciato oggi dal direttore dell’area tecnica Pradè L’Udinese, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, ha annunciato d’aver acquistato il difensore centrale De Maio: “Udinese Calcio comunica di aver acquistato – con la formula del prestito con obbligo di riscatto fino al 30 giugno 2019 ...

Giulio Regeni 2016-2019. I tre anni di proclami politici “Per la verità” - da Renzi a Salvini-Di Maio (videoblob) : Tre anni, tre governi: Renzi, Gentiloni, Conte. Il 25 gennaio 2016 al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni, che una settimana dopo veniva trovato cadavere sul ciglio di una strada. Evidenti sul suo corpo i segni delle torture subite. Da allora in Italia è cresciuta la richiesta di verità sulla tragica fine del ricercatore di Fiumicello, testimoniata da simboli, bandiere issate su edifici pubblici e manifestazioni pubbliche, come le ...

SONDAGGI/ Illusione reddito e quota 100 "Per tutti" - Salvini e Di Maio in calo : Il gradimento a Salvini resta molto alto, ma in vista delle elezioni europee più che l'immigrazione saranno i temi economici a essere decisivi

Di Maio : La nave Ong che naviga verso la Sicilia vada a sbarcare le Persone in Francia : Di Maio tramite il suo profilo Facebook lancia un messaggio alla nave Onge che ha intenzione di prendere rotta vero la Sicilia, invitandola a cambiare rotta verso la Francia. La nave Ong Sea Watch, che sta navigando verso la Sicilia, avrà da parte del governo italiano, qualora ne avesse bisogno, supporto medico e sanitario. Dopo di che, invito a puntare la prua verso Marsiglia e far sbarcare le persone sul suolo francese, anziché aspettare ...

Matteo Salvini - Perché il leader leghista non segue la 'crociata antimPerialista' di Di Maio contro la Francia : Certo, la polemica pare assolutamente strumentale a fini elettorali, anche se intende 'velare' di un manto di sinistra la politica dei porti chiusi sostenuta dal governo e il rifiuto all'accoglienza ...

Matteo Salvini - Perché il leader leghista non segue la "crociata antimPerialista" di Di Maio contro la Francia : Matteo Salvini ha a lungo polemizzato con la Francia sulla questione immigrazione, anche usando toni molto duri. Negli ultimi giorni, però, ha evitato di seguire Luigi Di Maio nella "crociata antimperialista" contro Parigi e il suo presunto sfruttamento di molti Paesi africani alla stregua di coloni

Editoria : Di Maio - 'impegno Per tutelare occupazione Gazzetta Mezzogiorno' : Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Posso garantire la mia disponibilità a fornire ogni utile supporto mediante l'utilizzo degli strumenti disponibili a legislazione vigente per evitare situazioni di crisi occupazionale" alla 'Gazzetta del Mezzogiorno'. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Luigi Di Mai

Pensioni : Salvini e Di Maio esultano Per quota100 e i suoi effetti - precoci e donne meno : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni arrivano direttamente dai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che su Facebook, attraverso le loro pagine social, esultano per i risultati ottenuti in campo previdenziale da questo Governo. Molto meno soddisfatti gli esclusi dall’attuale legge di bilancio 2019: precoci, donne nate nel 1961, ed esodati. Le reazioni del Governo e dei cittadini a confronto. Pensioni 2019, Salvini e Di Maio: ...

Luigi Di Maio - il sondaggio di Libero lo affossa : il 60 Per cento non vuole il reddito di cittadinanza : Ancora più nette sono le risposte date in merito alla valutazione complessiva della misura e alla sua efficacia nel risollevare l' economia e aiutare i poveri. Qui il giudizio è negativo in maniera ...

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Per i due vicepremier italiani il Capo dell’Eliseo rappresenta nella narrazione dei due vicepremier italiani l'emblema dell'Europa che si propongono di sconfiggere - sia pure da fronti diversi - alle elezioni per il parlamento di Strasburgo il prossimo 26 maggio...

Di Maio chiede all'Ue un piano Per "liberare l'economia africana" dal Franco CFA : "Il premier Giuseppe Conte e il ministro Moavero hanno chiarito che è legittimo portare avanti le argomentazioni sul Franco delle colonie a sostegno delle ragioni del popolo africano". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Bene - aggiunge Di Maio - Ora passiamo ai fatti. Ci aspettiamo dalla Ue una decisione chiara e netta su un piano per iniziare a liberare l'economia africana". E poi ancora: "Qualcuno vorrebbe derubricare a ...

Di Maio sceglie Lino Banfi Per rappresentare l'Italia in commissione Unesco. Salvini ironizza : 'E Calà e Pozzetto?' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Da Berlusconi a Di Maio - passando Per Renzi : torna il totem del milione di posti di lavoro : Il copyright appartiene senz’altro a Silvio Berlusconi che nel 1994 prometteva la creazione di un milione di posti di lavoro. Venticinque anni dopo il Governo giallo-verde torna a fare quella promessa: il decretone che battezza il reddito di cittadinanza fortemente voluto da Luigi Di Maio, infatti, punta a reinserire nel mercato del lavoro «un milione di individui»...

Reddito cittadinanza - Meloni vs Di Maio : “Noi di destra non daremo mai paghetta ai rom coi soldi della gente Perbene” : Duro attacco della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che, ospite in collegamento a L’Aria che tira (La7), riassume con toni entusiastici la misura del Reddito di cittadinanza. La conduttrice Myrta Merlino gli chiede se teme il referendum annunciato da FdI. E Di Maio risponde: “No, assolutamente no. Mi dispiace che sia quella che si chiamava sinistra, sia la destra ...