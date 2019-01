Andy Luotto | da attore comico a executive chef di un hotel a 5 stelle | “Non soffro di

ilfattoquotidiano

: @BigMaxOfficial @stanzaselvaggia Presidente del Consiglio dei Ministri: Alvaro Vitali Affari Europei: Andy Luotto Riforme: Platinette - GianniPapeo : @BigMaxOfficial @stanzaselvaggia Presidente del Consiglio dei Ministri: Alvaro Vitali Affari Europei: Andy Luotto Riforme: Platinette - Pinucci63757977 : @fattoquotidiano PIÙ PASSA IL TEMPO E PIÙ FICO MI SEMBRA ANDY LUOTTO - altaformazione2 : ?? Corso di cucina con lo Chef Andy Luotto. Scopri come iscriverti. ?? -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)in molti se lo ricordano a Quelli della notte. Oggi, l’fa loanche se al settimanale Oggi ha raccontato che preferisce essere chiamato “cuoco”.lavora comeal ristorante del Baglionidi Venezia. Occasione che è arrivata dopo aver fatto esperienza in vari ristoranti:“Spero che la scelta sia avvenuta per meritocrazia anche se so di essere un personaggio famoso e fare cucina in tv mi ha dato popolarità e riconoscibilità. Ma io sono sempre stato cuoco, ben prima di andare davanti alle telecamere! Sarà anche per questo motivo che nondi mancanza di popolarità. Non voglio fare nomi ma molti colleghi si sentono perduti se non vanno in tv o sui giornali. Quante trasmissioni sono nate proprio per recuperare personaggi oramai spariti e dimenticati… Con alcuni con cui ho fatto le trasmissioni di Arbore ci ...