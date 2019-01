Sara Affi Fella | la confessione su Tina Colombo | ' Sei stata l' unica che non sei scappata'

Uomini e donne - lo straziante messaggio a Tina Cipollari di Sara Affi Fella : "Chi sei veramente" : E' tornata sui social Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e donne di Maria De Filippi, l'ex tronista ha riaperto i suoi profili, chiusi in seguito all'ondata di odio che l'aveva travolta. Oggi, 24 gennaio, Affi Fella ha postato una foto in cui si mostra sorridente

Sara Affi Fella : “Sei l’unica che non sei scappata”. Le parole su Tina : Sara Affi Fella in forma smagliante riappare sui social e svela un retroscena: “Sei l’unica che quando tutti sono scappati per lo scandalo hai alzato il telefono…”. Le parole su Tina Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta sul trono di Uomini e Donne, pian piano sta cercando di ritrovare tranquillità ed […] L'articolo Sara Affi Fella: “Sei l’unica che non sei scappata”. Le parole ...

Sara Affi Fella e il fratello : le dure parole di Valentina Vignali - polemica : Sara Affi Fella e il fratello: le dure parole di Valentina Vignali, la polemica divampa Valentina Vignali, modella, cestista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha rilasciato delle parole alquanto schiette e decise su Sara Affi Fella e il fratello. A spingere la sportiva a pronunciarsi sull’ex tronista è stata una sua […] L'articolo Sara Affi Fella e il fratello: le dure parole di Valentina Vignali, polemica ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella di nuovo in ospedale. Il messaggio ai fan : Lo aveva annunciato quando ha riaperto il profilo Instagram ed è successo: Sara Affi Fella è tornata in ospedale per un intervento. Ufficialmente sconociuti i motivi che l’hanno portata sotto i ferri, e nessuna notizia trapela dai social, se non una story in cui la ex tronista di Uomini e donne in versione acqua e sapone ringrazia tutti coloro che fisicamente e con il pensiero le sono stati vicino: “Ho ricevuto tanti messaggi carini ...

Sara Affi Fella - telecronista spiega la sua storia durante Roma-Torino e cita Parigini : Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e donne fa irruzione anche nel mondo del calcio. Molti telespettatori, infatti, hanno segnalato che nel bel mezzo della partita di campionato Roma-Torino, il telecronista Fabio Caressa ha raccontato in diretta televisiva la vicenda che ha come protagonista l'ex tronista partenopea, la quale, come ben saprete, prese in giro la redazione del dating show di Maria De Filippi ai tempi del suo trono, scatenando ...

Sara Affi Fella ricoverata in ospedale - fan in ansia. «Grazie a chi mi è stato vicino» : Sara Affi Fella in ospedale. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto stare i fan con il fiato sospeso dopo aver pubblicato sulle storie di Instagram una foto che la vede ritratta nel letto di un...

Sara Affi Fella ricoverata - l'ex tronista ha subito un'operazione : la foto dall'ospedale : Continua il periodo decisamente 'No' per Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne protagonista dello scandalo che, lo scorso anno, l'ha messa alla berlina. In queste ore, Sara ha postato una foto sul suo account Instagram che ha fatto preoccupare i suoi fan: la ragazza, infatti, appare distesa su un letto di ospedale, dopo aver subito un'operazione. La foto di Sara Affi Fella dall'ospedale: è stata operata La foto postata da Sara ha ...

Sara Affi FELLA SI È OPERATA/ L'ex tronista in ospedale : 'Ad oggi posso dire di essere fortunata...' : SARA AFFI FELLA è stata OPERATA e scrive un messaggio dall'ospedale. A Chi aveva raccotnato del tumore maligno combattuto durante Uomini e Donne.

U&D - Sara Affi Fella di nuovo in ospedale - Gemma parla di Giorgio : 'Un uomo leale' : nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella e Gemma Galgani. Se l'ex tronista del trono classico ha rivelato di essere stata nuovamente operata, la dama di Torino ha rilasciato una nuova intervista, dove ha sparato a zero contro Paolo e Rocco, mentre ha elogiato Giorgio Manetti. U&D gossip: Sara Affi Fella è stata ...

Uomini E Donne - Sara Affi Fella si è sottoposta ad un intervento. Vicino a lei i genitori - il fratello e le amiche : Sara Affi Fella si è operata, ed è stata lei stessa a pubblicare un messaggio postato dall’interno dell’ospedale per raccontare l’accaduto. La foto pubblicata su Instagram mostra l’ex tronista a letto, con il volto... L'articolo Uomini E Donne, Sara Affi Fella si è sottoposta ad un intervento. Vicino a lei i genitori, il fratello e le amiche proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Sara Affi Fella operata di nuovo in ospedale : giallo sul messaggio dopo l'intervento : Sara Affi Fella si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico negli ultimi giorni, dopo l'operazione che aveva dovuto affrontare durante Uomini e donne e che aveva tenuto i fan con il fiato sospeso.

Uomini e Donne - Sara Affi Fella operata : come sta ora : Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne di nuovo in ospedale: le sue parole Questi ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Sara. Difatti la ragazza è finita nell’occhio del ciclone per aver mentito a tutti nel periodo in cui è stata tronista a Uomini e Donne. In quella circostanza ha partecipato al dating show con il solo intento di ottenere popolarità e visibilità visto che è sempre stata fidanzata con Nicola Panico fuori da quel ...

Sara Affi Fella in ospedale - l’ex tronista di nuovo operata : il messaggio ai fan : Sara Affi Fella in ospedale, l’ex tronista è stata di nuovo operata? Le ultime news da Instagram Sara Affi Fella potrebbe essersi sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. Aveva già avuto un’operazione durante il trono a Uomini e Donne, si era presentata al pubblico con il dolore a una gamba e camminava con un po’ di […] L'articolo Sara Affi Fella in ospedale, l’ex tronista di nuovo operata: il messaggio ai fan ...

Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni : "Sara Affi Fella? Non ci interessa" : Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, questa settimana, sono stati interpellati da 'Uomini e Donne Magazine' per fornire un proprio pensiero sull'intervista di Sara Affi Fella, rilasciata al settimanale 'Chi', che ha voluto chiedere scusa a tutti per essere stata poco corretta durante il percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.prosegui la letturaLorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni: "Sara Affi Fella? Non ci interessa" ...