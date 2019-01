Riassunto del daytime di Amici18 del 24 01

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/01 : Si riparte dalla nuvoletta sbucata all’improvviso a oscurare lo splendente inizio di conoscenza tra Paolo e Sabrina: Maria, non senza imbarazzo, consegna a quest’ultima la dichiarazione di Paolo alla redazione su quanto successo tra loro, mentre lei aveva raccontato che non si era andati oltre dei casti baci sulle guance. Sabrina legge attentamente mentre Maria coglie l’occasione di sottolineare quanto non le piaccia, in presenza di ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 23/01 : Mowgly viene chiamato in sala relax per andare a fare lezione con il maestro Timor, ma gli allievi non accettano di fare lezione con chi non è dalla loro parte per questo il breaker si rifiuta di andare a lezione. Timor pensa che l’atteggiamento di Mowgly sia poco rispettoso perché questa è una scuola e c’è tanta gente che vorrebbe poter studiare nella scuola di Amici, chiede se c’è qualche altro ballerino che vorrebbe fare lezione ma tutti si ...

Riassunto La compagnia del cigno 4^ puntata : Barbara nei guai per amore : Ieri sera, in prime time su Raiuno, è andata in onda la quarta delle sei puntate de La compagnia del cigno. Un appuntamento decisamente molto apprezzato dal pubblico, dato che nel corso della puntata di ieri sera è stato toccato anche il delicatissimo tema del terremoto di Amatrice con la messa in onda di alcune scene che hanno commosso il pubblico in quanto girate direttamente nella cittadina distrutta dal sisma di due anni fa, dalla quale ...

La dottoressa Giò - Riassunto seconda puntata : l'operazione della discordia : Domenica 20 gennaio è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la seconda puntata de La dottoressa Giò, la serie tv con protagonista Barbara D'Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Continuano, infatti, le vicende della ginecologa più seguita della televisione italiana alle prese con le difficoltà e le ansie legate alla sua professione e alle rivalità che da sempre contraddistinguono l'ospedale in cui lavora. riassunto seconda ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 17/01 : La puntata di ieri si era conclusa con Marco che aveva chiesto di incontrare Veronica Peparini. La maestra chiede a Marco di non farsi condizionare dalle emozioni e da quello che succede durante la settimana, dovrebbe essere più sicuro sulle sue coreografie. La forza di un ballerino professionista sta nel fatto che, nonostante tutto, sul palco riesca ad eseguire bene la coreografia a lui assegnata. Marco chiede alla maestra se possa aiutarlo nel ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 15/01 : Il professore Alex Britti in studio sta facendo un provino ad Ahlana, cantante che si candida per un banco nella scuola. Il professore pensa sia meritevole di un banco, o con una sostituzione o con una sfida. In sala relax i cantanti assistono al provino e dopo discutono del possibile ingresso di Ahlana. Alex Britti dice ai ragazzi che pensa di far entrare la cantante con una sfida, per questo chiama alcuni di loro in studio per esaminarli. Il ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/01 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Ursula in elegante abito rosso al centro dello studio e un breve Riassunto della sua storia con Sossio, con tanto di lettera dedicatale da lui. Poco dopo Sossio fa il suo ingresso, anche lui in elegante abito blu e nero… “Oggi sono qui perché voglio scrivere il mio futuro insieme a te” e le regala un anello! Le sorprese per Ursula non sono finite qui, Sossio ha ...

La compagnia del cigno - Riassunto 3° puntata : l'incidente di Marioni e il sogno di Sara : Lunedì 14 gennaio è andata in onda in prime time su Rai 1 la terza puntata de "La compagnia del cigno", la serie tv con protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Proseguono, infatti, le vicende dei giovani protagonisti della fiction alle prese con le difficoltà e le gioie che solo la musica può regalare a chi la ama e a chi la studia con fervore da una vita. Nella terza puntata, appena andata in onda, sono stati trasmessi due episodi, intitolati ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 11/01 : Mowgly e Marco imitano in sala relax davanti agli altri ragazzi rispettivamente la maestra Celentano e Rafael. In sala relax arriva una comunicazione da parte della produzione. Nella sfida contro Vincenzo proposta dalla maestra Celentano, gli altri due professori Veronica Peparini e Timor potranno scegliere un ballerino a testa che loro ritengono intoccabile. Subito dopo i ragazzi provano a ipotizzare chi saranno questi due ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/01 : Dopo l’ingresso dei cinque tronisti subito la parola a Lorenzo che dichiara di essere teso prevedendo bufere in arrivo dopo la messa in onda delle due esterne con Claudia e Giulia…e in effetti le sue previsioni si riveleranno veritiere. Le due ragazze fanno il loro ingresso in studio, Maria rivela che il tronista ha scelto di fare la prima esterna con Claudia, invitandola a casa sua…e Giulia comincia a storcere la bocca. Partono le immagini: ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 10/01 : La maestra Celentano è in studio per valutare Rafael, un nuovo ballerino. Il ragazzo parla di sé e si esibisce in due coreografie classiche. L’insegnante è decisamente soddisfatta, gli rivela che sabato sosterrà una sfida per il banco e si dice convinta che non avrebbe problemi a passarla contro qualsiasi degli allievi già presenti. Poi la docente, che deve ancora decidere come far entrare Vincenzo, se con una sostituzione o con una ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 09/01 : Il provvedimento disciplinare deciso dalla maestra Celentano, in seguito al quale la squadra Atene partirà da -2 punti nella gara a squadre di sabato prossimo, ha messo in crisi la squadra Atene e per questo in sala relax i ragazzi discutono su come poter cambiare la loro situazione. Si torna a parlare del possibile cambio di squadra tra Daniel e Jefeo. C’è chi vorrebbe poter scegliere chi schierare nelle varie prove, chi vorrebbe non far votare ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/01 : Due sedute al centro, una è per Angela che, dopo la lettera di Raffaele, ha deciso di scriversene una sua, ma prima di leggerla critica Paolo per aver prima promesso di regalarle un biglietto per una crociera e poi di aver fatto dietrofront per non far indispettire Gemma. Parte dunque la musica di Cenerentola, ma la lettera è indirizzata ad Aladino e al famoso genio della lampada. Angela con il suo scritto vuol far risaltare il suo modo di ...

Riassunto La compagnia del cigno - 1^ puntata : Ieri sera ha debuttato in prima serata su Raiuno la fiction La compagnia del cigno con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Una serie tv nuova che è stata molto apprezzata dal pubblico sul web e sui social, così come testimoniano i tanti commenti positivi che si possono leggere in rete. Merito della bravura degli attori ma anche di una trama avvincente e scritta con grande dovizia di particolari da Ivan Cotroneo, che ha già firmato tante ...